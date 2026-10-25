Tirsam veut produire des voitures touristiques en Algérie : des constructeurs mondiaux en vue ?

Après les camions et les autobus, Tirsam pourrait élargir ses activités aux voitures touristiques. Le constructeur algérien, implanté à Batna, négocie avec des partenaires internationaux pour développer cette nouvelle branche industrielle.

Le projet a été évoqué lors d’une rencontre entre le ministre de l’Industrie, Farid Kourtel, et une délégation de l’entreprise, alors que le groupe a récemment accueilli des représentants du japonais Toyota dans ses installations.

Tirsam envisage de produire des voitures touristiques en Algérie

Selon un communiqué du ministère de l’Industrie, les discussions portent sur l’extension de son projet industriel actuel à cette nouvelle activité ou sur la création d’une unité de production indépendante.

La rencontre entre le ministre Farid Kourtel et les représentants de l’entreprise a également permis d’examiner l’avancement des investissements en cours et le taux d’intégration locale atteint par le groupe.

Tirsam mène actuellement des « négociations avec des constructeurs mondiaux en vue d’établir un partenariat pour développer une industrie intégrée de voitures touristiques », précise le ministère. Aucun nom de constructeur ni calendrier de réalisation n’a toutefois été communiqué concernant ce projet.

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Le ministre de l’Industrie a, de son côté, insisté sur la nécessité d’augmenter la part des composants fabriqués localement et de renforcer le réseau national de sous-traitance. Ces deux leviers doivent contribuer au développement de l’industrie automobile algérienne et à la réduction de la facture des importations.

Toyota a visité les installations de Tirsam à Batna

Ces discussions interviennent après une rencontre entre Tirsam et une délégation du constructeur japonais Toyota, le 7 octobre dernier. Reçus en présence du PDG du groupe algérien, Samir Maala, les représentants japonais ont visité les installations industrielles de l’entreprise pour évaluer ses infrastructures et ses capacités de production.

Les échanges ont notamment porté sur les perspectives de coopération et les projets que les deux groupes envisagent de développer.

Tirsam a alors évoqué les « projets que nous allons réaliser ensemble au cours de la prochaine étape ». Sans détailler leur nature ni préciser les échéances retenues.

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Cette rencontre constitue un élément à suivre dans le développement des partenariats internationaux du groupe. Elle ne permet cependant pas, à elle seule, d’établir un lien direct entre Toyota et le projet de production de voitures touristiques annoncé par le ministère.

Après Sinotruk, Tirsam renforce ses capacités dans les véhicules industriels

Le groupe poursuit parallèlement le développement de son activité dans les véhicules industriels. Notamment grâce à son partenariat avec le constructeur chinois Sinotruk.

En août dernier, une délégation conduite par le PDG de Sinotruk, Liu Zhengtao, s’est rendue dans l’usine de camions de Tirsam à Batna. Cette visite a coïncidé avec la sortie du 3 000e camion lourd produit par le groupe algérien.

Les deux partenaires ont également lancé un projet de nouvelle ligne de soudage pour les camions lourds. Cette installation doit renforcer les capacités de production de l’usine et favoriser l’intégration de composants fabriqués en Algérie, le transfert de technologies et la formation des travailleurs.

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Liu Zhengtao avait alors déclaré que, selon la vision commune des deux entreprises, l’usine Tirsam deviendrait « l’une des plus grandes usines du groupe en dehors de la Chine ».

Tirsam ouvre les commandes de trois modèles d’autobus

En parallèle de ses projets industriels, Tirsam développe son offre de transport collectif. Le groupe a annoncé l’ouverture des commandes pour trois modèles d’autobus destinés au marché algérien.

Sa gamme comprend trois capacités de transport :

TS09 : jusqu’à 70 passagers.

: jusqu’à 70 passagers. TS11 : 51 places.

TS12 : jusqu’à 100 passagers.

Ces modèles arrivent dans le cadre du renouvellement du parc national de transport collectif. Les autorités prévoient notamment le retrait progressif des véhicules de transport de personnes par route âgés de 25 ans ou plus.

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Entre le développement de ses camions, l’élargissement de sa gamme d’autobus et les négociations autour des voitures touristiques, Tirsam explore ainsi de nouvelles perspectives de croissance. La concrétisation de son projet automobile dépendra toutefois de l’aboutissement des discussions avec ses futurs partenaires. Et des décisions d’investissement qui en découleront.