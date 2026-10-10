TIRSAM et TOYOTA explorent une coopération industrielle en Algérie

Le groupe industriel algérien Tirsam et le constructeur japonais Toyota franchissent un pas décisif vers la concrétisation de leurs projets communs.

En effet, le groupe algérien Tirsam et le géant japonais Toyota étudient le lancement prochain de projets industriels concrets. Les deux partenaires entendent ainsi dynamiser la production nationale et augmenter le taux d’intégration locale.

Dans cette optique, une délégation nippone a inspecté jeudi dernier les installations de Tirsam. Les représentants japonais ont pu apprécier directement le potentiel de production et la modernisation des sites.

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Selon un communiqué officiel, les discussions ont porté sur la feuille de route logistique et les étapes de réalisation. Ce rapprochement doit permettre d’allier le savoir-faire mondial de Toyota au tissu industriel national.

Le groupe Tirsam se dit pleinement confiant. L’entreprise réaffirme son engagement à concrétiser cette alliance stratégique pour l’économie nationale.

Le groupe Tirsam lance la commercialisation de son nouveau camion : Fiche technique et tarifs

Parallèlement, le groupe Tirsam poursuit ses ambitions industrielles. Il lance la commercialisation de son tout nouveau petit camion en Algérie. Les commandes sont désormais officiellement ouvertes sur le marché national.

Ce véhicule utilitaire répond aux besoins des professionnels et des commerçants. Il offre une solution pratique, efficace et très compétitive. Équipé d’un moteur de 1,6 litre, ce modèle se décline en deux configurations.

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La version Simple Cabine est proposée au tarif de 2 000 000 DA. Elle offre une charge utile de 1 625 kg. Son plateau arrière mesure 3 050 mm de long.

La version Double Cabine permet le transport mixte de marchandises et d’équipages. Elle est commercialisée au prix de 2 500 000 DA. Sa charge utile atteint 1 820 kg pour un plateau de 2 510 mm.

Cette nouvelle offre vient enrichir le segment des utilitaires légers en Algérie. Le véhicule affiche une largeur de 1 730 mm et une hauteur de 2 040 mm. Son gabarit optimisé garantit une grande maniabilité en ville comme sur route.

Par ces initiatives, Tirsam confirme son rôle clé dans l’industrie nationale. L’entreprise renforce son offre tout en posant les bases de partenariats internationaux ambitieux. Ce double élan marque une étape cruciale pour l’avenir de l’automobile en Algérie.