TIRSAM lance la vente de ses petits camions : voici le site officiel pour s’inscrire

Le groupe Tirsam a officiellement donné le coup d’envoi aux inscriptions en ligne pour l’acquisition de sa nouvelle gamme de petits camions. L’opération a débuté ce mardi à 20h00 via le site officiel de l’entreprise, offrant aux artisans et aux petites entreprises une nouvelle solution de transport pratique et compétitive.

L’offre de Tirsam se concentre sur deux modèles distincts, tous deux propulsés par un moteur essence économique de 1.5 litre de cylindrée, assurant fiabilité et performance pour le travail quotidien. Le petit camion à cabine simple, dont le prix débute à 1 850 000 dinars algériens (TTC), est la solution idéale pour les artisans et les propriétaires de petits ateliers.

Parallèlement, le petit camion à double cabine, proposé à partir de 2 250 000 dinars algériens (TTC), est spécialement conçu pour répondre aux besoins des équipes de travail et du transport mixte, avec la possibilité de s’inscrire via la plateforme www.tirsam.com.

Ces véhicules partagent une remorque arrière de 3 mètres de long et offrent une capacité de charge importante de 12 quintaux (1200 kg), les positionnant comme des outils polyvalents pour le transport de marchandises et de matériaux.

Plateforme d’inscription Tirsam : La garantie de transparence pour l’acquisition des petits camions

Cette annonce intervient peu après la distribution réussie d’un premier lot de 70 camions à des clients dans la zone industrielle de Kéchida à Batna. Sous la supervision de son directeur, Samir Maala, Tirsam réaffirme son engagement en faveur d’un processus d’acquisition transparent et organisé en s’appuyant exclusivement sur sa plateforme numérique.

« Le nouveau camion est conçu pour franchir les routes montagneuses et accidentées avec confiance, grâce à son équilibre entre puissance et stabilité, » souligne le groupe, mettant en avant la robustesse du véhicule.

Le groupe Tirsam, fondé à Batna en 2008, s’est imposé comme un acteur majeur, connu également pour être l’agent exclusif de la marque mondiale DEVELON en Algérie. Les nouveaux mini-camions sont spécifiquement conçus pour concurrencer les marques chinoises prédominantes sur le marché national, avec un slogan clair : « Petit camion… Grandes possibilités. »

Les professionnels désireux d’acquérir l’un de ces modèles sont invités à s’inscrire sans tarder via la plateforme de l’entreprise.

