Tirs de baroud : une femme tuée lors d’un mariage à Tizi-Ouzou

Les fêtes de mariage sont généralement des occasions heureuses et joyeuses. Cependant, ces cérémonies sont transformées à un danger certain et un malheur qui peut arriver jusqu’à endeuiller des familles.

Les célébrations des mariages avec les tirs de baroud continuent à créer des tragédies pour les familles et les habitants de la wilaya de Tizi-Ouzou, où ce phénomène ne cesse de transformer les mariages en funérailles.

En effet, la wilaya de Tizi-Ouzou était, cette fois-ci, la scène d’une tragédie sanglante qui a bouleversé toute la wilaya, et ce, lors d’une fête de mariage.

L’histoire s’est déroulée au village Ait-Mesbah dans la commune Ath Douala, où une jeune femme de 27 ans a été victime d’un tir de baroud, produit d’un fusil de chasse de la part d’un habitant dudit village.

Ce dernier voulait exprimer sa joie à l’occasion du mariage de son voisin à sa manière, en tirant avec son fusil à chasse. Malheureusement, il a provoqué le décès d’une jeune femme de 27 ans, mais aussi de graves blessures à trois autres personnes.

Le coupable a été conduit par la suite au siège de la Gendarmerie nationale afin d’enquêter sur l’incident, tandis que la victime a été enterrée ce dimanche.

Appel à criminaliser les tirs de baroud dans les mariages

En marge de cette tragédie qui a secoué le village Ait-Mesbah, l’appel à criminaliser l’utilisation des tirs de baroud dans les mariages est revenu sur le devant de la scène. Bien que les crimes aient été involontaires ou intentionnels, mais ils ont coûté des vies.

Il convient également d’indiquer que des représentants de la société civile de Tizi-Ouzou ont appelé les autorités concernées à intervenir et à empêcher l’utilisation des tirs de baroud lors des mariages, et ce, après que la wilaya a enregistré plusieurs morts à cet effet.