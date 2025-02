Tirages CC et LDC CAF : USMA – CSC en 1/4 de finale, le MCA tombe sur une grosse cylindrée

Les représentants algériens dans les compétitions africaines sont fixés sur leurs adversaires en quart de finale et en demi-finale. En Coupe de Confédération CAF, on va assister à un quart de finale 100% algérien qui opposera l’USM Alger au CS Constantine, avec une potentielle rencontre face à la RS Berkane en demi finale en cas de qualification. Quant au MC Alger en Ligue des champions africaine, il affrontera l’Orlando Pirates en quart de finale et l’AS FAR ou Pyramides en demi finale en cas de qualification.

Comme prévu, c’est cet après-midi que le tirage au sort des quarts de finale et les demi-finales de la Coupe de Confédération CAF et la Ligue des champions africaine ont eu lieu, à Doha, au Qatar. Pour la CC CAF, on va finalement assister à un USMA-CSC. Un quart de finale 100% algérien qui promet entre deux équipes qui font partie des meilleures du championnat.

Le match aller est prévu entre le 1er et le 3 avril prochain à Constantine, tandis que le retour se jouera une semaine après à Alger.

Vers un USMA-RS Berkane en demi-finale ?

Ainsi, l’Algérie a assuré un représentant en demi-finale de l’épreuve africaine. Mais le qualifié de l’USM Alger et du CS Constantine pourrait se croiser face à la formation marocaine, la RS Berkane, si cette dernière se qualifiera à son tour face à son homologue ivoirienne, l’ASEC Mimosas.

Cela dit, l’USMA et la RS Berkane pourraient se rencontrer une nouvelle fois et aussi en demi-finale, comme ce fut le cas lors de la dernière édition de la Coupe de la CAF. La formation de Soustara avait refusé, comme tout le monde le sait, de jouer la double-confrontation en raison de la carte géographique controversée floquée sur les maillots de l’équipe marocaine.

Rappelons que l’affaire est au niveau du Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne. Un verdict favorable pour l’USMA et la FAF va éliminer la carte géographique de la honte, sauf si l’ASEC Mimosas va créer la surprise en se qualifiant pour la demi-finale aux dépens du représentant marocain.

Le MCA hérite de l’Orlando Pirates, l’AS FAR ou Pyramides en demi

Quant au MC Alger, le seul représentant algérien en Ligue des champions africaine, a hérité du représentant sud-africain Orlando Pirates en quart de finale. Le match aller se jouera en Afrique du Sud, tandis que le retour à Alger.

En cas de qualification, le Mouloudia affrontera le vainqueur du match opposera l’AS FAR du Maroc et Pyramides de l’Egypte. Tout comme l’USMA ou le CSC, le Doyen pourrait affronter un représentant marocain dans le dernier carré de la compétition africaine.