Tirage des 1/8es Conference League : les Verts fixés sur leurs adversaires

Le tirage au sort de la 3e compétition européenne, l’Europa Conference League, a rendu son verdict cet après-midi. Pour le compte des 1/8es de finale de cette seconde édition de la Conference League, les joueurs algériens évoluant avec leurs clubs respectifs se sont fixés sur leurs prochains adversaires.

Ainsi, pour ce tour, l’équipe londonienne de West Ham va affronter l’équipe chypriote de l’AEK Larnaca. Cette dernière s’est accordée son ticket pour ce stade de la compétition en battant l’équipe ukrainienne de Dnipro-1 (équipe du latéral algérien Yanis Hamache).

Les coéquipiers de l’international algérien, Said Benrahma, partent favoris pour ce match. Néanmoins, la vigilance s’impose.



De leur côté, l’équipe du latéral algérien, Mohamed Fares, la Lazio Rome, va devoir composer avec l’équipe néerlandaise de l’AZ Alkmaar pour ce 1/8e de finale.



Ce tour qui connaîtra l’entrée en lice des leaders de la phase de poule de l’Europa Conference League, a fait tomber l’équipe d’Istambul Basaksehir face au suisse de La Gantoise. Un match qui sera le premier en Europe pour les coéquipiers de l’international algérien, Ahmad Touba, après le drame que la Turquie a vécu après le séisme.

Suite à la qualification pour ce tour en tête de groupe, l’équipe de l’OGC Nice va devoir continuer sur sa lancée en Europe en affrontant l’équipe du Sheriff Tiraspol. Forts de leur série d’invincibilité en Ligue 1 Uber Eats, les Niçois auront à cœur de faire sensation en compétition européenne en donnant un nouvel élan à leur projet.

Pour la première manche qui aura lieu le 09 mars prochain, le latéral algérien, Youcef Atal, qui a quitté l’infirmerie du GYM, devait épauler ses compatriotes, Hichem Boudaoui et Bilal Brahimi, après son retour de blessures.

L’ultime rencontre des internationaux algériens lors de ces huitièmes de finale de l’Europa Conference League sera entre l’équipe belge d’Anderlecht et les ibériques de Villarreal.



Un match qui opposera le buteur historique de l’équipe d’Algérie, Islam Slimani, au défenseur central des Verts, Aissa Mandi. En effet, après avoir surmonté le tour précédent au bout d’une séance de tirs au but, les coéquipiers d’Islam Slimani auront un rendez-vous au sommet avec les sous-marins jaunes de la provenance de Valence.

Lors du match face à l’équipe bulgare du Ludogarets, Islam Slimani a été passeur décisif pour le second but de son équipe. Retrouvant sa place de titulaire, « Super Slim » a été félicité suite à sa bonne performance hier par le compte officiel de l’UEFA Conference League qui lui a gratifié de « Slimani = Différence Maker ».



À noter que les matchs allers de ces 1/8es de finale de l’Europa Conference League auront lieu entre le 07 et le 09 mars prochain. La manche retour, quant à, aura lieu le 16 mars.

Round of 16 set ✅

Which tie are you looking forward to most? 😍#UECLdraw || #UECL pic.twitter.com/MiJsSlIlEr

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 24, 2023