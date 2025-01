Tirage CAN 2025 : Petkovic donne ses priorités et fixe les objectifs

Vladimir Petkovic a livré ses impressions sur le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations-2025. Le sélectionneur national affirme que le premier objectif lors du tournoi, c’est évidemment se qualifier pour le deuxième tour.

C’est hier soir que le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations-2025 a eu lieu. L’équipe d’Algérie est fixée sur ses adversaires. Elle a hérité du groupe E, avec le Burkina Faso, la Guinée-Équatoriale et le Soudan.

Le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, a livré ses impressions sur le tirage au sort. Il s’attend à une mission difficile car, selon lui, il n’y a pas une grande ou une petite équipe à ce niveau.

« C’est un tirage assez intéressant, mais qui n’est pas facile pour nous. Il n’y a pas de petites équipes dans cette CAN. Toutes les sélections présentes à ce rendez-vous ont mérité leur qualification. Nous allons bien nous préparer et jouer à fond nos matchs », dira-t-il d’emblée.

Le technicien bosniaque, qui a assisté à la cérémonie du tirage au sort en compagnie d’un responsable à la FAF, ne s’enflamme pas car il ne parle absolument pas du sacre africain. Il assure que le premier objectif de l’équipe d’Algérie, c’est évidemment se qualifier pour le deuxième tour.

« Il est évident que nous sommes les favoris du groupe et nous devons assumer ce rang. Notre premier objectif sera de nous qualifier pour le deuxième tour, après, on verra… », a-t-il ajouté.

La qualification pour la Coupe du Monde d’abord, la CAN après

Poursuivant sa déclaration, le driver des Verts ajoute qu’il a une idée sur les adversaires, certes, notamment la Guinée-Équatoriale. Mais il ne se focalise pas sur ça et préfère se concentrer plutôt sur son équipe.

« Il est vrai que nous avons une idée sur nos adversaires, notamment la Guinée Équatoriale que nous avons affronté dernièrement lors des éliminatoires de cette CAN 2025. Toutefois, on doit se concentrer sur nous-mêmes et ne pas trop penser aux sélections que nous allons affronter », a-t-il indiqué.

Enfin, Petkovic affirme que l’équipe d’Algérie doit, d’abord, assurer la qualification pour la Coupe du Monde-2026. Une fois cet objectif atteint, elle va se focaliser sur la Coupe d’Afrique des nations. « Actuellement, je dirai que le plus important, ce n’est pas cette CAN, mais plutôt la qualification au Mondial 2026 que nous devons aller chercher. Il sera plus facile pour nous d’aborder cette CAN en ayant validé notre qualification en Coupe du Monde », a-t-il conclu.

Rappelons que la sélection nationale va renouer avec les éliminatoires de la Coupe du Monde-2026 à partir du mois de mars prochain. Elle affrontera le Botswana en déplacement, avant d’accueillir le Mozambique. Deux matchs qui constituent un virage important pour la qualification pour le Mondial américain.