Tirage au sort Ligue Europa : 2 adversaires de calibre pour les Fennecs

Les résultats du tirage au sort des 8ᵉ de finale de l’UEFA Europa League sont connus. Après une phase de groupe et un 16ᵉ de finale qui a vu l’introduction des équipes classées 3ᵉ du groupe lors de la phase de poule en Champions League, le tour des 8ᵉ de la C3 mettra 16 équipe en compétition pour remporter la 2ᵉ coupe de l’UEFA.

Pour nos internationaux, il faut dire que le chemin ne sera pas facile. Après une première place dans le groupe de la mort qui était composé de l’Olympique de Marseille, La Lazio de Rome, la Locomotive de Moscou et le Galatasaray, les coéquipiers de Sofiane Feghouli ont hérité de l’une des équipes favorites dans ce tournoi.

Le club stambouliote du sang et de l’or affrontera le FC Barcelone qui est en grande forme depuis que l’entraîneur Xavi Hernandez est sur le banc des blaugrana.

Le Barça avait battu, hier, les coéquipiers d’Adam Ounas et de Faouzi Ghoulam qui n’étaiaent rentrés tard dans le match alors que le score était déja plié pour les catalans. Le match aller de Galatasaray se jouera le 10 mars prochain au Camp Nou et le match retour aura lieu une semaine plus tard à Istanbul.

Un autre adversaire de poids pour un Fennec

L’autre international algérien qui participe à cette compétition est Said Benrahma. En méforme, l’attaquant algérien aura l’occasion de briller face à la formation du Séville FC. Cette dernière ne sera une proie facile pour les hommes de David Moyes car les Sevillans sont les détenteurs du record de victoire finale dans cette compétition avec 6 titres.

À noter que le match final de cette Europa League se jouera au stade de Ramón Sánchez Pizjuán en Andalousie, domicile du prochain adversaire de West-Ham.