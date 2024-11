Tirage au sort – Hadj 2025 : lancement à travers plusieurs municipalités du pays

Aujourd’hui, samedi 9 novembre 2024, le ministère de l’Intérieur, en collaboration avec le Délégation nationale du Hadj et de l’Omra, a lancé la procédure de tirage au sort pour la saison du Hadj 1446H, correspondant à l’année 2025. Ce tirage au sort est une étape fondamentale pour désigner les citoyens algériens qui auront la chance d’effectuer le voyage sacré à La Mecque.

Les intéressés ont l’opportunité de suivre le déroulement de la procédure de manière transparente, avec des résultats publiés en temps réel dans les bureaux des municipalités à travers tout le pays. Cela permet aux citoyens de s’assurer que le processus est effectué de manière équitable et transparente.

Ainsi, cette procédure est cruciale pour la gestion des candidatures, car elle vise à sélectionner les citoyens qui respecteront les critères légaux et sanitaires pour effectuer le Hadj, un des cinq piliers de l’Islam.

Mais qu’implique exactement ce tirage au sort et comment est-il organisé ?

Qu’est-ce que cette procédure de tirage au sort en Algérie pour le Hadj ?

En Algérie, la procédure de sélection des pèlerins pour le Hadj repose sur un tirage au sort transparent qui garantit une égalité des chances entre les candidats. Chaque année, le ministère de l’Intérieur ouvre une période d’inscriptions dans les municipalités pour permettre aux citoyens intéressés de se manifester.

Les candidats doivent alors remplir plusieurs critères essentiels. Après ces étapes, les candidats sont inscrits pour participer au tirage au sort.

Le tirage est donc effectué dans les bureaux de la municipalité, sous la supervision d’observateurs et en présence de représentants des autorités locales. Ce processus garantit que les résultats soient équitables et sans influence extérieure. En fonction des critères médicaux et administratifs, une liste des personnes sélectionnées est publiée et les candidats retenus sont invités à procéder aux démarches nécessaires pour leur voyage à La Mecque.

Ce système permet non seulement de répondre à la demande élevée pour le Hadj, mais aussi de respecter une approche transparente et équitable, essentielle pour maintenir la confiance des citoyens dans le processus.