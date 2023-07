Tirage au sort éliminatoires Coupe du Monde 2026 : La CAF dévoile la date et le lieu

La confédération africaine de football a dévoilé la date et lieu du tirage au sort des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Il aura lieu le jeudi 13 juillet à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Le tirage au sort sera effectué en direct sur les plateformes numériques de la CAF, ainsi que sur le site internet CAFONLINE.com à 15h00 GMT, soit 17h00 heure algérienne. Et ce, quelques heures après 45e Assemblée ordinaire de la CAF qui se tiendra également dans la capitale économique ivoirienne.

Pour le tirage au sort, les associations membres de la CAF seront divisées en neuf groupes. Les vainqueurs de chaque groupe seront automatiquement qualifiés pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes des groupes joueront dans un tournoi de barrage de la CAF. Le vainqueur du tournoi de barrage de la CAF participera au tournoi de barrage de la FIFA.

⚽ À LIRE AUSSI : L’équipe d’Algérie fixée sur ses potentiels adversaires pour la qualification en CDM 2026

Rappelons que l’Algérie a été versée au chapeau 1. Du coup, elle évitera les grands cadors du continent dans les éliminatoires, à savoir le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, le Cameroun, le Mali, le Nigéria et la Côte d’Ivoire. On espère que la sélection nationale va hériter d’un groupe abordable pour composter son billet qualificatif pour la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, après la grande désillusion du 29 mars 2022.