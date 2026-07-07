Tirage au sort du Hadj 2027 : les inscriptions ouvrent le 8 juillet, voici les conditions à remplir

Le compte à rebours est lancé pour les futurs pèlerins algériens. Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports a officiellement annoncé l’ouverture des inscriptions au tirage au sort du Hadj 2027 (saison 1448H).

La fenêtre de candidature s’étend du mercredi 8 juillet au dimanche 2 août 2026, soit exactement 26 jours pour déposer son dossier.

🟢 À LIRE AUSSI : Summer Camp 2026 : trois sessions estivales pour reconnecter les jeunes de la diaspora à l’Algérie

Deux canaux officiels pour s’inscrire au tirage au sort du Hadj 2027

La procédure d’inscription varie selon la situation administrative du candidat. Pour les citoyens titulaires d’un passeport biométrique, tout se passe en ligne, via le portail officiel du ministère : www.interieur.gov.dz. La plateforme est accessible sept jours sur sept, à toute heure du jour ou de la nuit, ce qui laisse une grande souplesse aux candidats pour compléter leur démarche.

Pour ceux qui ne disposent pas encore d’un passeport biométrique, le passage par la mairie (commune) reste obligatoire. Des formulaires dédiés sont mis à disposition dans les bureaux spécialement ouverts pour cette opération, pendant les horaires habituels de travail. Dans les deux cas, le ministère insiste sur un point non négociable : les informations renseignées doivent être exactes et vérifiées avant toute soumission.

Conditions de candidature : qui peut participer à la quraa

Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, l’inscription au tirage au sort pour le pèlerinage (Hajj) est strictement réservée aux citoyens de nationalité algérienne âgés d’au moins 19 ans révolus le jour de l’enregistrement. De plus, les candidats ne doivent pas avoir accompli le Hadj au cours des sept dernières années, une période calculée à partir de l’année 2020. Cette règle de fréquence ne s’applique pas au guide ou accompagnateur légal (Mahram) d’une femme qui, elle, n’a pas effectué le pèlerinage durant cette même septennat.

Concernant les candidates féminines, les règles varient selon l’âge. La présence d’un Mahram est strictement obligatoire pour toutes les femmes âgées de moins de 45 ans. En revanche, celles qui ont dépassé cet âge ont la liberté de s’inscrire seules ou de se faire accompagner par leur tuteur légal si elles le souhaitent.

Pour finaliser la démarche, chaque postulant doit remplir le formulaire d’information mis à sa disposition selon sa situation. L’inscription peut se faire de manière individuelle pour tout citoyen se présentant seul. Elle peut également être bilatérale pour un binôme composé d’une femme et de son Mahram, ou même tripartite, permettant à un accompagnateur de s’inscrire avec deux femmes au maximum.

Par ailleurs, dans le cas de ces inscriptions groupées (en duo ou en trio), les candidats obtiennent un reçu ainsi qu’un ticket de tirage au sort uniques, et ont l’obligation de s’enregistrer auprès de la commune de résidence de leur Mahram.

🟢 À LIRE AUSSI : Recrutement ANP 2026 : le MDN publie le guide d’accès aux écoles militaires

L’ONPO déjà en ordre de marche pour la saison 1448H

L’annonce du ministère de l’Intérieur s‘inscrit dans un dispositif de préparation bien plus large. Dès le 5 juillet 2026, l’Office National du Hadj et de la Omra avait ouvert les candidatures des agences de voyages souhaitant organiser la saison 1448H, avec une clôture fixée au 13 juillet à midi. La machine administrative est donc en marche sur plusieurs fronts simultanément.

Cette coordination entre le ministère de l’Intérieur et l’ONPO reflète une volonté de structurer l’ensemble du processus bien en amont. Pour la saison 2026, les autorités avaient déjà démontré leur capacité à gérer des délais serrés : la réservation numérique des billets d’avion pour les pèlerins algériens avait été lancée via la plateforme « Bawabet El Hadj » et l’application mobile « Rakb El Hadjij », marquant une étape importante dans la digitalisation des services du pèlerinage.