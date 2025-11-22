Tirage au sort du Hadj 2026 : les communes dévoilent les listes définitives

Le tirage au sort pour l’accomplissement des rites du Hadj, consacré à l’établissement des listes définitives des pèlerins pour la saison 1447h/2026, s’est tenu ce samedi dans l’ensemble des communes du pays. L’opération, très attendue, s’est déroulée dans les sièges des communes ou dans des salles spécialement mobilisées par les autorités locales. De nombreux citoyens s’y sont déplacés pour suivre en direct l’annonce des résultats, témoignant de l’importance de cet événement annuel pour les familles concernées.

Ainsi, les services communaux ont encadré le tirage en présence de représentants officiels afin de garantir une procédure transparente. Comme chaque année, la publication des résultats met fin à une période d’attente pour les milliers de postulants inscrits à travers le territoire national.

Période d’inscription et conditions administratives

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports avait fixé la période d’inscription pour cette nouvelle saison du Hadj du 8 octobre au 6 novembre. Dans une note antérieure, il avait précisé que les citoyens souhaitant participer au tirage mais ne disposant pas encore d’un passeport biométrique doivent s’engager à obtenir ce document en cas de sélection.

Le délai accordé pour cette démarche ne doit donc pas dépasser trente jours à compter de la date du tirage, sous peine de radiation de la liste des gagnants.

Cette mesure, déjà appliquée lors des précédentes éditions, vise à éviter les retards administratifs et à garantir le respect du calendrier lié à l’organisation du pèlerinage. Les listes définitives étant désormais arrêtées, les candidats retenus pourront entamer les préparatifs nécessaires, en attendant les prochaines étapes liées aux procédures sanitaires, logistiques et financières pour l’accomplissement du cinquième pilier de l’islam.

Le ministre des Affaires religieuses félicite les gagnants de la loterie du Hadj 2026

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Dr. Youcef Belmehdi, a adressé ses félicitations aux candidats retenus lors du tirage au sort du Hadj pour la saison 1447h/2026. Son message s’inscrit dans la continuité du suivi officiel de cette opération nationale, qui a suscité un large engouement à travers les différentes wilayas du pays.

Dans son message de félicitations, le ministre alors a déclaré :

« Je présente mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux aux candidats que Dieu a honorés en leur permettant de remporter la loterie du Hadj. Je prie le Très-Haut de couronner leurs efforts de succès, de leur accorder un pèlerinage complet et agréé, exempt de toute ostentation, et de répandre ces bénédictions spirituelles sur notre chère patrie ainsi que sur l’ensemble de la nation islamique, dans la paix et la sérénité. »

Cette déclaration marque la clôture officielle du tirage, qui fixe les listes définitives des pèlerins retenus. Les prochaines étapes seront consacrées aux préparatifs administratifs, sanitaires et organisationnels en vue du Hadj 2026.