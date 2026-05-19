Tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027 : voici les adversaires de l’Algérie

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations 2027, prévu conjointement au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, s’est déroulé cet après-midi, levant le voile sur la composition des groupes. Sans surprise, l’équipe d’Algérie, placée dans le chapeau 1, hérite d’une poule globalement abordable, composée de la Zambie (pot 2), du Togo (pot 3) et du Burundi (pot 4).

Sur le papier, les Verts partent largement favoris pour décrocher l’un des billets qualificatifs. Mais dans une compétition aussi relevée que la CAN, la prudence reste de mise. L’histoire récente du football africain rappelle que toute forme de relâchement peut coûter cher, même face à des adversaires réputés inférieurs.

Des adversaires déjà largement dominés par les Verts

La Zambie, principal concurrent du groupe, est une vieille connaissance des Fennecs. Les deux sélections se sont affrontées récemment lors des éliminatoires de la CAN 2023, avec des résultats contrastés mais globalement favorables à l’Algérie : une démonstration offensive (5-0) suivie d’un match nul spectaculaire (3-3). Des confrontations qui illustrent bien le potentiel offensif des Chipolopolo, capables de poser des problèmes lorsqu’ils sont en confiance.

Face au Togo, les souvenirs sont également récents et nettement plus rassurants. Les hommes de Vladimir Petković avaient parfaitement maîtrisé leurs deux confrontations lors des dernières qualifications, s’imposant avec autorité (5-1) avant de confirmer à l’extérieur (1-0). Une double confrontation qui avait mis en évidence l’écart de niveau entre les deux formations, même si la vigilance reste de rigueur.

Enfin, le Burundi apparaît comme l’adversaire le plus abordable du groupe. Les deux équipes s’étaient affrontées en janvier 2024 en match amical, avec à la clé une victoire nette de l’Algérie (4-0). Un succès logique, mais qui ne devra pas inciter à la suffisance, tant les surprises sont fréquentes dans ce type de compétition.

Au final, ce tirage offre une opportunité idéale aux Verts de lancer leur campagne dans des conditions favorables. Toutefois, pour éviter toute mauvaise surprise, sérieux, rigueur et constance seront indispensables. L’objectif est clair : confirmer le statut de favori et valider sans trembler la qualification pour la phase finale.