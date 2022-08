Tirage au sort de l’Europa League 2022-2023 : des groupes équilibrés

Après le tirage au sort de la Ligue Des Champions qui s’est déroulé à Istanbul en Turquie, place maintenant au tirage au sort de la seconde coupe européenne : L’UEFA Europa League.

Cette compétition qui réunit 32 clubs du continent européen gagne de plus en d’importance suite à la volonté de l’Union Européenne des Associations de football (UEFA) de rendre plus attractif et davantage compétitif cet événement.

Ainsi, la ville turque d’Istanbul a, en outre, accueilli ce tirage au sort de cette édition de 2022-2023 cet après-midi. La capitale hongroise, Budapest, accueillera, cependant, la finale de la compétition au sein de son stade, Ferenc-Puskas Aréna, qui aura le lieu en 2023.

Dans ce sens, les 32 équipes qui prendront part à cette première phase tenteront de décrocher les deux premières places qualificatives pour le tour suivant.

Ce tour, les n de finale, sera complété par les 8 équipes qui se sont accordées la 3e place de leur groupe en Ligue des Champions. Ces clubs, héritant de la 3e place de la Champion’s League, affronteront les clubs qui se sont classés deuxième des phases de poule de l’Europa League.

Les vainqueurs de ce tour éliminatoire, 16es de finale, affronteront les leaders de chaque groupe de l’Europa League. Ainsi, les huitièmes de finale de l’UEFA Europa League sera complété pour laisser place aux tours suivants.

New season, same energy ⚡️ Introducing the 2022 group stage match ball by @moltensports! 🤟#UELmatchball pic.twitter.com/svqYvaGm1J — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 26, 2022

Le tirage au sort complet de l’Europa League 2022-2023

Groupe A

Asranal (Angleterre)

PSV Eindhoven (Pays-Bas)

Bodo Glimt (Norvège)

FC Zurich (Suisse)

Groupe B

Dynamo kiev (Ukraine)

Stade Rennais (France)

Fenerbahce (Turquie)

Larnaca (Chypre)

Groupe C

AS Rome (Italie)

Ludogorets (Bulgarie)

Réal Bétis (Espagne)

Helsinki (Finlande)

Groupe D

Sporting Braga (Portugal)

Malmö (Suède)

Union Berlin (Allemagne)

Union Saint-Gilloise (Belgique)

Groupe E

Manchester United (Angleterre)

Réal Sociedad (Espagne)

Sheriff Tiraspol (Transnistrie/ Moldavie)

Omonia (Chypre)

Groupe F

Lazio Rome (Italie)

Feyenoord (Pays-Bas)

Midjylland (Danemark)

Sturm Graz (Autriche)

Groupe G

Olympiacos (Grèce)

Qarabag (Azerbaïdjan)

Fribourg (Allemagne)

FC Nantes (France)

Groupe H

Étoile Rouge de Belgrade (Serbie)

AS Monaco (France)

Ferencvaros (Hongrie)

Trabzonspor (Turquie)