Tirage au sort CHAN 2023 : l’Algérie connait ses adversaires

Le tirage au sort de la 7e édition du championnat d’Afrique des nations a livré son verdict. Ainsi, les 18 sélections qui prendront part à cette seconde compétition continentale ont été scindées en cinq groupes, de quatre équipes pour les groupes A, B et C ; et 3 équipes pour les groupes D et E.

Effectuée à l’Opéra l’Alger, la cérémonie du tirage au sort du CHAN est le premier acte de la compétition qui sera organisée en Algérie du 13 janvier au 04 février 2023.

Sous la supervision du président de la conférence africaine de football, Patrice Motsepe, les sélections africaines locales connaissent, désormais, les identités de leurs prochains adversaires.

CHAN 2023 : le tirage au sort complet de la compétition

Groupe A

Algérie

Libye

Éthiopie

Mozambique

Groupe B

République Démocratique du Congo

Ouganda

Côte d’Ivoire

Sénégal

Groupe C

Maroc

Soudan

Madagascar

Ghana

Groupe D

Mali

Angola

Mauritanie

Groupe E

Cameroun

Congo

Niger

À noter que le groupe A jouera au nouveau Stade de Baraki, le groupe B jouera à Annaba, le groupe C jouera à Constantine et les groupes D et E joueront au Stade olympique d’Oran.

Le groupe de l’équipe d’Algérie A prime

Pour cette première édition en terres algériennes, les Verts du sélectionneur algérien, Madjid Bougherra, composeront dans le groupe A.

En effet, le tirage au sort du CHAN 2023 a dévoilé ses secrets et a fixé l’équipe d’Algérie A prime sur ses prochains adversaires. Dans ce sens, les Verts affronteront l’équipe de la Libye, de l’Éthiopie et du Mozambique.

Une première phase que les coéquipiers du milieu de terrain algérien, Houssem-Eddine Mrezigue devront surmonter s’ils aspirent au Graal ultime de la compétition.

Une organisation prometteuse

Lors de la conférence de presse que le président de la CAF, Patrice Motsepe, a animé ce matin à Alger à l’issue de la réunion du comité exécutif de la confédération africaine de football, le chef de l’instance footballistique africaine s’est montré optimiste quant à l’organisation du CHAN en Algérie, « nous sommes satisfaits de la qualité des infrastructures sportives chargée d’accueillir les événements de la compétition en Algérie. » explique-t-il.

Motsepe a monté son soutien au pays organisateur de la 7e édition de la coupe d’Afrique des joueurs locaux, « je suis convaincu que l’organisation du CHAN en Algérie sera un succès. » ajoute-t-il. Pour Rappel, le championnat d’Afrique des nations aura lieu du 13 janvier au 04 février 2023.