Tirage au sort CAN U23 : les prochains adversaires des Verts connus

Après sa participation aux Jeux de la Solidarité Islamique à Konya, en Turquie, l’équipe nationale d’Algérie des U23 s’apprête à entamer une nouvelle échéance.

En effet, la coupe d’Afrique U23 s’approche à grandes enjambées. Organisée au Maroc, la CAN U23 est la prochaine compétition que vise la sélection algérienne entraînée par le coach Noureddine Ould-Ali.

Dans ce sens, les joueurs algériens connaissent, désormais, l’identité de leurs prochains adversaires. Ainsi, le tirage au sort du second tour qualificatif pour la prochaine CAN U23 a dévoilé ses secrets.

L’équipe algérienne sera confrontée au vainqueur du match du premier tour qui opposera l’équipe de l’Éthiopie à celle du Congo RD. Effectué jeudi, le tirage au sort des tours préliminaires de la coupe d’Afrique des nations U23 a montré l’itinéraire à suivre pour décrocher un billet qualificatif pour cette compétition.

Or, le match de l’équipe d’Algérie U23 contre le vainqueur entre l’équipe de l’Ethiopie et son adversaire de la république démocratique du Congo ne sera pas le seul match qui qualifiera les Verts à la CAN U23 de l’année prochaine.

Ainsi, si les hommes du sélectionneur algérien, Ould-Ali, sortent vainqueurs de cette rencontre, ils seront confrontés à l’autre équipe victorieuse du second tour. L’identité de ce vainqueur sera connue au sifflet final de la rencontre entre l’équipe du Ghana et le vainqueur entre l’équipe du Mozambique et celle des Îles Maurice.

La réaction du sélectionneur algérien des U23

Dans une interview accordée au site officiel de la fédération algérienne de football, le sélectionneur algérien de l’équipe nationale d’Algérie U23, Noureddine Ould-Ali, s’est exprimé au sujet du tirage au sort des tours qualificatives pour la prochaine CAN U23.

D’emblée, Ould-Ali a déclaré que « la sélection algérienne ne devra négliger aucun adversaire puisque toutes les équipes du continent africain affichent des performances respectables. » dit-il.

Optant pour une approche qui consiste à se focaliser sur son propre effectif, Ould-Ali a expliqué, « Nous devons préparer la sélection algérienne à affronter n’importe quel adversaire. Nous devons être compétitifs » ajoute-t-il.

Après une 4e place lors des Jeux de la Solidarité Islamique, l’équipe algérienne des U23 pourrait connaître un léger remaniement de l’effectif. C’est ce que le coach algérien commente, « à l’approche des dates FIFA, nous espérons garder une bonne partie de contre effectif. Si des joueurs seraient sélectionnés ou ne pourraient pas être présents pour les prochains matchs, nous sauront choisir les remplaçants parmi les joueurs de notre liste élargie. » a-t-il-expliqué au micro de la fédération algérienne de football.