Tipaza : un individu se faisant passer pour un chef de daïra arrêté

Les affaires d’escroqueries deviennent de plus en plus courantes, et les services de sécurité sont à pieds d’œuvre pour assurer la sécurité des citoyens qui sont dans la majorité des cas, les victimes de ces escrocs.

Les services de la sureté de la wilaya de Tipaza ont réussi récemment à arrêter une personne se faisant passer pour un chef de daïra suspecté d’avoir tenté d’escroquer des citoyens, selon l’agence de presse algérienne (APS).

Le communiqué des services de sécurité datant de ce dimanche 11 septembre 2022, a également indiqué les services de la sureté de la wilaya de Tipaza ont récemment arrêté, après avoir intensifié la recherche et l’enquête, un suspect, qui escroquait des citoyens. C’est en se faisant passer pour le chef d’une daïra et en trompant ses victimes en leur promettant de pourvoir bénéficier d’un logement social au niveau national. En échange de sommes d’argent que les victimes versaient sur le compte postal de son complice.

Parallèlement, les investigations ont également permis la saisie de deux téléphones portables utilisés par le suspect. L’homme de 38 ans a été impliqué dans une escroquerie, selon la même source.

Le suspect sera présenté devant le parquet compétent en cas d’« escroquerie du public et usurpation d’identité », conclut le communiqué.