Les autorités de la wilaya de Tipaza ont décidé aujourd’hui de fermer définitivement le marché de la dinde situé dans la zone de Megtaa Kheira, commune de Douaouda. Et ce, en raison de la situation catastrophique et chaotique que connaît le marché. Dans le détail, le wali de la wilaya Tipaza, Abou Bakr al-Siddiq Bousta, a présidé aujourd’hui une réunion qui a été consacrée à l’étude et au suivi de la situation du marché de la dinde.

On notera que plusieurs autres responsables ont pris part à cette réunion, notamment, la secrétaire générale de la wilaya, les directeurs exécutifs concernés, la gendarmerie nationale et des autorités locales de Douaouda. De ce fait, il a été décidé de fermer définitivement ce marché et d’arrêter l’abattage de la dinde. À l’occasion de cette réunion, les responsables ont décidé de louer l’espace pour une autre activité.

Cela, après avoir approuvé la proposition présentée par la direction de l’environnement et l’inspection vétérinaire et du commerce, sous réserve du respect du cahier des charges, spécialement en ce qui concerne la propreté de l’environnement. En effet, la commune de Douaouda pourra exploiter le marché en dehors de l’activité d’abattage, en organisant une vente aux enchères pour les 22 magasins et les 18 tables présents sur le marché

Un état déplorable du marché de la dinde

En fait, vous n’êtes pas sans savoir que depuis des années, le marché de Magtaa Kheira de la dinde connaît une situation catastrophique. Et ce, en raison de l’abattage désordonné des dindes et de la manière chaotique de se débarrasser des déchets tels que les entrailles et les plumes. En effet, ces pratiques ont gravement endommagé l’environnement et ont été une véritable épine dans le pied des autorités locales.

Et ce n’est pas tout ! À vrai dire, les clients sont également confrontés à des risques sanitaires en raison de la manière dont la viande de dinde est abattue et commercialisée. Dans ce sillage, il convient de noter que d’autres activités illégales ont vu le jour en marge de cette activité. On citera notamment l’abattage et la vente de viande de mouton en dehors de tout contrôle et de manière illégale.

Malheureusement, des têtes de mouton malades et impropres à la consommation sont abattues, ainsi que des têtes de brebis, dans des conditions insalubres. Dans ce sens, on rappellera que l’association de la protection des consommateurs et de leur environnement de la wilaya de Tipaza avait d’ailleurs averti à plusieurs reprises des dangers et avait appelé à mettre fin à cette situation malheureuse en fermant définitivement le marché ou en le réexaminant et en le relançant conformément aux normes de santé et d’hygiène.