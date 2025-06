Tipaza : démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans le vol de véhicules

Les services de la police judiciaire de Tipaza ont réussi à démanteler un dangereux réseau criminel spécialisé dans le vol de véhicules, récupérant au passage sept voitures volées. Une affaire qui met en lumière la sophistication croissante des méthodes utilisées par certains délinquants.

Dans un communiqué rendu public ce jeudi, la sûreté de wilaya a révélé que ce réseau était dirigé par deux individus au profil technique : un électricien et un mécanicien. Ces derniers exploitaient leur savoir-faire professionnel pour modifier les numéros de série des véhicules volés à l’aide d’équipements technologiques, de clés contrefaites et de documents administratifs falsifiés. Une fois modifiés, les véhicules étaient revendus avec des cachets frauduleux, brouillant ainsi les pistes des autorités.

Les premières investigations ont permis l’arrestation rapide des deux principaux cerveaux de l’affaire. Par la suite, deux autres suspects ont été interpellés, portant le total à quatre personnes mises en cause. En plus des sept véhicules volés récupérés, les forces de l’ordre ont saisi une somme d’argent de 800 000 DA, plusieurs cachets falsifiés, des clés contrefaites, ainsi que du matériel électronique sophistiqué utilisé pour neutraliser les systèmes de sécurité des voitures.

Présentés devant le parquet du tribunal de Tipaza, les mis en cause sont poursuivis pour « constitution d’un groupe criminel organisé spécialisé dans le vol de véhicules », un chef d’accusation lourd qui pourrait entraîner de lourdes peines.

Une criminalité toujours préoccupante en Algérie

Ce type d’affaire s’inscrit dans un contexte plus large où la criminalité en Algérie reste un sujet de préoccupation croissante. Selon la base de données Numbeo (2025), l’indice de criminalité en Algérie est de 52,55, ce qui classe le pays parmi ceux à criminalité modérée. La capitale Alger, avec un indice de 51,28, enregistre des taux préoccupants de vols (56,38) et d’agressions (48,07). Les problèmes liés à la corruption (77,27) et au trafic de drogues (65,07) pèsent également sur la sécurité publique.

Malgré tout, Alger reste l’une des villes les plus sûres d’Afrique, selon le classement Numbeo, occupant la cinquième place. Une position qui montre que si les efforts en matière de sécurité portent leurs fruits, la vigilance reste de mise, notamment face à l’ingéniosité croissante des réseaux criminels