Tipaza : Décés d’un caporal lors d’un accrochage avec des terroristes

02 terroristes ont été abattus aujourd’hui à Meselmoun dans la wilaya de Tipaza par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a annoncé le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

« Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de recherche et de ratissage menée près de la commune de Messelmoune, Daïra de Gouraya, à Tipaza en 1ère Région militaire, un détachement de l’Armée nationale populaire a abattu, aujourd’hui 3 janvier 2021, deux (02) terroristes », lit-on dans le communiqué du ministère de la Défense.

Le détachement de l’Armée Nationale Populaire a également récupéré deux (02) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions.

Selon la même source, « lors de cette opération, toujours en cours, le Caporal-chef Rachedi Mohamed Rabeh est tombé en martyr au champ d’honneur ».

Le bilan de cette opération s’élève à l’élimination de six (06) terroristes et la récupération de six (06) armes à feu.