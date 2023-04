Tipaza : 2 ingénieurs algériens coinçoivent une station solaire pliable et transportable

Nous vivons à une ère où la pollution atmosphérique est un sujet sérieux débattu dans les assemblées et traité par les scientifiques comme une catastrophe environnementale majeur. Face à cette situation, tout un chacun essaie, tant bien que mal, d’apporter sa contribution pour préserver notre planète et son écosystème.

Deux ingénieurs algériens ont conçu une station solaire portable et pliable capable de générer de l’électricité à Tipaza. Un projet qui se veut prometteur et qui a attiré l’attention de certains acteurs du secteur.

A LIRE AUSSI : Deux jeunes conçoivent le Digibanc, 1er banc public intelligent en Algérie

Une centrale solaire mobile inventée par deux ingénieurs algériens à Tipaza

Deux experts en énergie solaire du nom de Djamel Bachiri et Djamel Fodil ont réussi à créer une station solaire amovible et transportable. L’ensemble est composé de plusieurs panneaux solaires pliables capables de fournir de l’électricité dans n’importe quelle situation (catastrophe naturelle, coupure de courant…). Grâce à son caractère transportable, le dispositif peut être utilisé dans divers domaines sans poser de contraintes. Une invention qui vaut aux deux ingénieurs la visite du média arabe « Attaqa » jusque dans leur atelier de fabrication, à Cherchal.

A LIRE AUSSI : Elon Musk commente le potentiel solaire de l’Algérie via un tweet

Interrogés sur les composantes de leur invention, les deux ingénieurs expliquent que la station dispose de 6 panneaux solaires pliables, incrustés sur une structure métallique. Une fois pliée, la station prend la forme d’une boite métallique, facilement transportable. Ce dernier a reçu le brevet du projet en février 2023, de la part de l’Institut National Algérien de la propriété industrielle.

Pratique et ergonomique, cette station énergétique portable est aussi économique selon la même source. La consommation des panneaux solaires est réduite de façon à assurer une transmission sans pertes d’énergie.

Plusieurs perspectives pour la centrale solaire pliable algérienne

Fodil et Bachiri aimeraient développer le projet sur une plus grande envergure, pour toucher pour quoi pas les domaines de l’agriculture et des énergies fossiles. L’énergie des panneaux pliables servirait ainsi à alimenter les pompes d’arrosage des champs, ou à fournir de l’électricité dans les champs pétroliers isolés. Le dispositif pourrait aussi remplacer potentiellement les générateurs diesels classiques de secours, réduisant ainsi l’impact carbone.

A LIRE AUSSI : Énergies renouvelables : l’Algérie passe à la vitesse supérieure

Le montage est composé d’un transformateur et d’un régulateur pour protéger les batteries, qui ont une capacité de stockage de 3.6 KW. Certaines pièces étant non-disponibles, les deux ingénieurs ont dû innover et créer de leur main des alternatives. Le projet a coûté 320 000 DA au total au duo, qui espère attirer des investisseurs locaux et étrangers prochainement lors de sa participation à une exposition à Khenchela.

Les deux ingénieur envisagent également l’éventualité d’un partenariat avec le Gouvernement pour mettre l’invention au profit du secteur public.