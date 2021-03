Tipasa : le militant Sami Dernouni lourdement condamné

Le tribunal de Tipasa a rendu ce mardi 9 mars 2021 son verdict dans le procès des deux militants du Hirak Sami Dernouni ainsi que Namia Abdelkader.

La même juridiction a donc prononcé la lourde peine de 2 ans de prison ferme contre le militant et détenu Sami dernouni (en prison depuis décembre 2020), et la relaxe en faveur de l’activiste Namia Abdelkader a-t-on appris de l’avocate Me Fatiha Rouibi.

À rappeler que lors du procès du 2 mars 2021, le parquet avait requis la peine maximale (qui est de 10 ans) à l’encontre de Sami Dernouni et Namia Abdelkader, et ce après les renvois du 23 février 2021 et du 26 janvier 2021 au tribunal de Tipaza (Correctionnel).

Il convient également de rappeler que le militant Sami Dernouni avait été placé sous mandat de dépôt, avec Namia Abdelkader, le lundi 7 décembre 2020, par le juge d’instruction près le tribunal de Tipaza après son arrestation dans la même wilaya.

Ensuite, Namia Abdelkader avait bénéficie d’une mesure de liberté provisoire et avait quitté la prison le 20 février 2021.