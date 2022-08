Tindouf : une collision entre un bus et un camion fait plusieurs morts

Les accidents de la circulation font de plus en plus de victimes. On ne compte plus le nombre de décès et de blessés dus aux accidents de la route. Tous les jours, on constate cela sur les réseaux sociaux mais aussi sur les médias.

Ce lundi 15 août, un grave accident de la circulation a fait 6 morts et 16 autres blessés dans le village de Hassi Khabi, dans la wilaya de Tindouf.

La Gendarmerie Nationale a révélé que l’accident s’est produit entre un bus destiné au transport de passagers et un poids lourd sur la Route Nationale n°50 au niveau du village Hassi Khabi, dans la wilaya de Tindouf.

La même source a précisé que, selon les premières informations, l’accident a fait six (06) morts et seize (16) blessés.

Un accident à Sétif fait un décès ce lundi 15 août

Une personne décède dans un accident de bus à Sétif. En effet, ce lundi 15 août 2022, la Division de la protection civile de l’unité Beni Ouartilane est intervenue, suite à un accident de bus sur une falaise, tuant une personne et blessant 16 autres.

Les services de la protection civile ont signalé qu’à 06h45, un renversement d’autobus s’est produit sur une pente d’environ 15 mètres, transportant des passagers sur la route nationale n°74 dans les quartiers d’Akradou, commune de Beni Chabana, au nord-ouest de Sétif.