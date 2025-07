Tindouf–Gara Djebilet : la ligne ferroviaire de 135 km achevée dans les délais impartis

Les travaux de construction de la ligne ferroviaire reliant Tindouf à Gara Djebilet, sur une distance estimée à 135 kilomètres, ont été annoncés aujourd’hui lundi comme étant achevés, selon des responsables de l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF)

Abdelkader Mazzar, chargé de communication de l’Agence, a confirmé que « les travaux de réalisation de la ligne ferroviaire reliant Tindouf à Gara Djebilet sur une distance de 135 km sont officiellement terminés, comme prévu ».

La nouvelle ligne ferroviaire, qui fait partie du gigantesque projet de ligne ferroviaire minière reliant le sud-ouest du pays à son nord via un parcours de 950 km entre les wilayas de Tindouf et de Béchar, a été réalisée avec l’intégralité de son infrastructure, de ses ouvrages d’art et de ses équipements techniques, comme cela a été expliqué.

Ligne ferroviaire Tindouf-Gara Djebilet : Une infrastructure ferroviaire stratégique au cœur du sud algérien

Le même responsable a ajouté que « l’achèvement des travaux de cette ligne ferroviaire minière constitue une étape majeure concernant l’exploitation du minerai de fer et son transport vers les différentes unités de transformation du nord du pays, voire son exportation à l’étranger ».

🟢 À LIRE AUSSI : Cet ouvrage monumental se trouve en Algérie : zoom sur le plus long pont ferroviaire d’Afrique

L’achèvement des travaux de cette ligne permettra de renforcer les chantiers de l’autre section du projet gigantesque, qui relie Tindouf à Hammaguir, via Oum-Laâssel, sur une distance de 575 km, grâce à des moyens logistiques et humains importants, selon le même interlocuteur.

Cet achèvement respecte l’engagement pris par le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh. Lors de sa récente visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Tindouf, Rekhroukh avait affirmé que cette ligne ferroviaire serait livrée le 5 juillet courant. La tenue de ce délai souligne la détermination des autorités à concrétiser les projets d’envergure.

🟢 À LIRE AUSSI : Road trip en Algérie : guide complet pour une aventure mémorable sur les routes algériennes

La ligne ferroviaire Tindouf-Gara Djebilet s’inscrit dans le cadre d’un projet stratégique d’envergure visant à valoriser l’un des plus grands gisements de fer au monde, situé à Gara Djebilet.

Ce projet prévoit la création d’un réseau ferroviaire de près de 950 km reliant le sud-ouest algérien au nord du pays, afin d’assurer l’acheminement du minerai vers les unités de transformation et les ports d’exportation.

Il symbolise une volonté forte de l’État algérien de dynamiser les régions sahariennes, de diversifier l’économie nationale hors hydrocarbures et de positionner l’Algérie comme un acteur clé sur le marché mondial du minerai de fer.

🟢 À LIRE AUSSI : Ligne ferroviaire Béchar-Gara Djebilet bientôt opérationnelle, voici les détails du projet