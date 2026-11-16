Le Sud frontalier branché sur le Tanezrouft : un chantier hydraulique à 2 700 milliards de centimes

Ce lundi, le ministre des Ressources en eau, Lounès Bouzegza, a officiellement ouvert le chantier qui doit acheminer l’eau potable vers cette localité de l’extrême sud, en puisant dans la nappe du Tanezrouft, située dans la wilaya de Bordj Badji Mokhtar. L’enveloppe atteint 27 milliards de dinars, soit 2 700 milliards de centimes, pour une canalisation d’environ 250 kilomètres.

Le projet concerne directement la population de Tin Zaouatine, rattachée administrativement à la wilaya d’In Guezzam. Il traduit des instructions du président de la République et vise un double objectif : relever le niveau de vie dans ces territoires frontaliers et consolider la sécurité hydrique du Grand Sud, où la ressource reste rare et difficile d’accès.

Un transfert de 250 km depuis la nappe du Tanezrouft

La conduite reliera les champs de captage du Tanezrouft à Tin Zaouatine sur près de 250 kilomètres. Un tracé considérable, imposé par la géographie de cette zone désertique où les points d’eau exploitables se comptent sur les doigts d’une main. Le recours aux eaux souterraines profondes demeure la seule option réaliste pour sécuriser l’approvisionnement.

Cette logique de transfert sur longue distance n’a rien d’inédit. Elle figure déjà au cœur de la stratégie hydraulique Sud-Sud sur 1 300 kilomètres, présentée l’été dernier comme l’un des réseaux les plus ambitieux jamais envisagés dans le pays. Le chantier de Tin Zaouatine s’inscrit dans la même philosophie : déplacer la ressource là où elle manque.

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Cinq forages profonds et quatre stations de pompage au programme

Le dispositif technique repose sur cinq forages creusés à 300 mètres de profondeur, complétés par 248 kilomètres de canalisations dont le diamètre varie entre 160 et 400 millimètres. Deux matériaux ont été retenus, le polyéthylène haute densité et l’acier, selon les contraintes du terrain.

Trois réservoirs d’une capacité unitaire de 2 000 mètres cubes assureront le stockage tampon. Quant au relevage, il sera confié à quatre stations de pompage délivrant chacune 100 litres par seconde. Un dispositif dimensionné pour couvrir durablement les besoins de la population locale.

L’ensemble sera piloté par un système avancé de gestion et de commande à distance. Cette orientation prolonge le virage numérique amorcé par le secteur, après le lancement du système de télégestion des réseaux d’eau potable l’été dernier, que le ministre avait alors qualifié d’exigence absolue.

Quatre lots et un délai d’exécution fixé à douze mois

Pour gagner du temps, les travaux ont été découpés en quatre lots distincts. Ce fractionnement permet de faire travailler plusieurs entreprises en parallèle et de surveiller séparément l’avancement de chaque tronçon. Le calendrier retenu prévoit une livraison au bout d’une année.

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Des cellules de suivi technique seront déployées sur site. Leur mission est de contrôler la cadence, accompagner les entreprises à chaque étape et verrouiller le respect des échéances contractuelles. Le même découpage en lots avait été appliqué au raccordement de la station de dessalement d’Aïn Adjroud à Tlemcen, doté pour sa part de 67 milliards de dinars.

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