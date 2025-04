Timimoun : Saisie historique de plus de 300 kg de météorites par la Gendarmerie nationale

Dans une opération jugée exceptionnelle par les autorités, la Gendarmerie nationale a réussi à mettre en échec une tentative de trafic de pierres météoritiques dans la wilaya de Timimoun. Les autorités ont saisi plus de 300 kilogrammes de fragments célestes, représentant une découverte inédite par son ampleur et sa rareté scientifique.

C’est la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de M’guidène, relevant de la wilaya de Timimoun, qui a détecté une cargaison suspecte. L’enquête initiale a conduit à la saisie d’une importante quantité de pierres non identifiées, immédiatement transmises pour analyse à la cellule des analyses fines de l’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC).

Les résultats des examens scientifiques ont alors confirmé qu’il s’agissait de plus de 1 500 fragments de météorites, de tailles variables. Ces pierres appartiennent principalement à deux grandes catégories reconnues en planétologie : les chondrites, riches en grains minéraux et considérées comme les plus anciennes roches du système solaire, et les achondrites, plus rares, provenant de corps célestes différenciés comme la Lune ou Mars.

Cette saisie record intervient donc dans un contexte de vigilance renforcée autour du trafic illégal de ressources naturelles, notamment dans les régions sahariennes algériennes, particulièrement riches en matériaux de valeur scientifique.

Une richesse patrimoniale en péril

Dans son communiqué, la Gendarmerie nationale a salué cette opération qualitative, soulignant son caractère historique. Les autorités rappellent l’importance de cette saisie en précisant que, selon la base de données mondiale des chutes de météorites, le monde ne recense à ce jour que 84 270 fragments, dont seulement 1 526 officiellement déclarés comme tombés en Algérie.

Ce chiffre met en lumière la précieuse rareté des pierres saisies, qui représentent un véritable trésor pour la recherche scientifique, en particulier pour l’étude de l’origine du système solaire.

Les autorités mettent en garde contre l’extraction illégale de ces météorites, désormais protégées par la législation nationale. Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs de cette tentative de trafic et déterminer l’existence éventuelle d’un réseau organisé de contrebande.