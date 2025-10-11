Timimoun : le méga-projet céréalier algéro-italien entre en phase active

Le projet stratégique de production de céréales et de légumineuses dans la wilaya de Timimoun, mené par le groupe italien BF Spa (à travers sa filiale BF El Djazair) en partenariat avec l’État algérien (représenté par le Fonds National d’Investissement – FNI), enregistre une accélération significative.

Ce programme, d’une valeur de 420 millions d’euros, s’étend sur 36 000 hectares et vise à faire de l’Algérie un acteur clé dans la production de denrées stratégiques.

Lors d’une réunion de suivi tenue jeudi dernier, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Yacine Oualid, a confirmé le bon déroulement des travaux avec le PDG de BF Spa, Federico Vecchione, et une délégation de BF El Djazair.

Le ministre a souligné le bilan positif de l’avancement, précisant que les équipes se concentrent activement sur la préparation de la campagne de labours-semailles 2025-2026.

Afin de garantir le respect de ce calendrier ambitieux, le ministre Oualid a assuré avoir donné « toutes les instructions nécessaires pour faciliter les opérations sur le terrain ». Cette impulsion vise à lever les obstacles et à consolider la dynamique observée. Il a notamment confirmé que les infrastructures de base – énergie, routes et communications – sont d’ores et déjà en cours de construction, jetant les bases matérielles du méga-projet.

Partenariat algéro-italien : le « modèle pionnier » de Timimoun prend forme

Qualifié de « modèle pionnier » d’investissements agricoles modernes, le projet est fondé sur la recherche scientifique, la technologie, l’innovation et le transfert de connaissances. Il bénéficie d’une grande attention de la part des dirigeants des deux pays et constitue une priorité du Plan Mattei, soulignant ainsi la profondeur de la coopération algéro-italienne dans le secteur agricole. Pour le ministre Oualid, ce projet est une « démonstration claire » des perspectives prometteuses de ce partenariat.

La concrétisation du projet est déjà visible à Timimoun. La deuxième saison opérationnelle a démarré avec l’arrivée de nouveaux équipements d’irrigation, destinés à couvrir une première tranche de 6 000 hectares. Cette étape cruciale est sécurisée par le forage de 75 puits pour l’alimentation en eau.

Dès ce début octobre, la saison des labours-semailles va commencer. L’installation prévue de 150 systèmes d’irrigation à pivot , d’un diamètre de 360 mètres chacun, permettra de porter la superficie cultivée irriguée à plus de 6 000 hectares.

Parallèlement, le groupe public Sonelgaz réaffirme son engagement à accompagner le projet. Son PDG a confirmé que l’entreprise fournira « toutes les facilités nécessaires« , avec des mesures proactives prises pour assurer le raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz, une condition essentielle au respect des délais.

Signé en juillet 2024, le projet intégré de Timimoun vise la production de blé, de lentilles, de haricots secs et de pois chiches, ainsi que l’introduction de cultures stratégiques en rotation, comme le soja.

Au-delà de la culture, l’initiative prévoit la construction d’unités de transformation pour la fabrication de pâtes alimentaires, ainsi que de silos de stockage et d’autres structures vitales.

À terme, ce méga-projet est appelé à jouer un rôle crucial dans la sécurité alimentaire du pays. Il contribuera significativement au renforcement de la production nationale et à l’augmentation des exportations hors hydrocarbures. De plus, il est prévu de générer plus de 6 700 emplois, dont 1 600 permanents, offrant ainsi un débouché économique majeur pour la région.