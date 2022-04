Times impact Rankings 2022 : classement des universités Algériennes

Les universités algériennes sont rarement, au désarrois des étudiants en haut des différents classements internationaux et ce même en ce qui concerne les meilleures facultés du pays.

C’est le cas de l’Université de M’Sila, première place au niveau national et qui fait partie des 1406 universités internationales venant de 106 pays différents ayant atteint les objectifs de développement durable ( ODD) des Nations Unies la rendant éligible au classement du magazine British Times.

Malgré celà, l’Université Mohamed Boudiaf se situant dans la wilaya de Msila en Algérie est classée 801-1000 au niveau mondial. Dans la même liste nous retrouvons quatre (4) autres universités algériennes, car celle de Msila est suivie l’Université de Guelma à la deuxième place, puis de l’Université de Bejaia, Jijel et de l’Université d’Oran.

Des facteurs très précis pour classer les universités au Times Impact Rankings

Il s’agit du seul classement mondial des universités à juger les universités à forte intensité de recherche dans toutes leurs missions principales : l’enseignement (l’environnement d’apprentissage) ; recherche (volume, revenus et notoriété) ; citations (influence de la recherche); revenus de l’industrie (transfert de connaissances) et perspectives internationales (personnel, étudiants et recherche).

En effet, le Times Higher Education Impact Rankings est le seul tableau de performance mondial qui évalue les universités par rapport aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Le magazine prend soin de classer les différentes universités d’après de nombreux critères prenant en compte l’aspect éducatif mais aussi sociétal et inclusif des universités. En effet, ce classement est basé sur différents indicateurs : l’éradication de la pauvreté, l’ éradication de la faim, une bonne santé un bien-être, une éducation de qualité, l’égalité des genres, l’eau potable et hygiène, les énergies propres, le travail décent accompagné de croissance économique, l’industrie, l’innovation et l’infrastructure, l réduction des inégalités, des villes et des communautés durables, la consommation et la production responsables, la protection de la vie sous-marine et de la vie sur terre, la paix et la justice mais aussi des partenariats pour atteindre les ODD.

Ce classement est important pour les universités qui accordent une grande attention aux travaux de recherche et à leur qualité, ainsi qu’à la qualité de l’enseignement. Il permet aussi aux étudiants diplômés de ses universités d’avoir un diplôme plus valorisé et aux futurs étudiants de faire les choix adéquats ayant toutes les informations en main.