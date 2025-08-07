TikTok fait le grand ménage : plus de 7,2 millions de vidéos supprimées en Algérie

Pour le premier trimestre 2025, TikTok a retiré pas moins de 38 millions de vidéos provenant de dix pays arabes. Cette suppression massive est due au fait que ces contenus ne respectaient pas les directives communautaires de la plateforme, qui visent à maintenir un environnement sûr et respectueux pour tous ses utilisateurs.

L’Algérie fait aussi partie du classement des pays arabes, en se plaçant à la deuxième position pour le nombre de vidéos supprimées de TikTok. Avec plus de 7.2 millions de vidéos retirées entre janvier et mars 2025, elle se trouve juste derrière l’Irak en termes du volume de contenu censuré.

Selon le rapport de TikTok sur la modération de contenu, l’Irak, l’Algérie et la Libye sont les trois pays arabes où le plus grand nombre de vidéos ont été supprimées. À eux seuls, ces pays représentent plus de 24 millions de vidéos retirées au cours du premier trimestre de l’année, ce qui équivaut à près de 60% de l’ensemble du contenu arabe supprimé de la plateforme sur cette période.

L’Irak, l’Algérie et la Libye ont dépassé des pays pourtant plus peuplés comme les États-Unis et le Brésil, en nombre de vidéos retirées par TikTok sur la même période.

🟢 À LIRE AUSSI : Exploitation criminelle des enfants en France : les Algériens et les Marocains en tête des victimes

TikTok nettoie ses plateformes et supprime 7.2 millions de vidéos en Algérie

Dans son rapport, qui se concentre sur les 50 marchés ayant le plus de suppressions de vidéos, la direction de TikTok a affirmé avoir retiré plus de 99% des contenus problématiques avant même qu’ils ne soient signalés par les utilisateurs.

De plus, plus de 90% de ces vidéos ont été supprimées avant d’être visionnées, et 94 % des infractions ont été traitées dans les 24 heures suivant leur publication.

Par ailleurs, concernant les diffusions en direct, le rapport de TikTok révèle une augmentation de 50% du nombre de lives interrompus au premier trimestre 2025. Grâce à l’amélioration de ses systèmes de détection automatique, la plateforme a stoppé plus de 19 millions de diffusions en direct qui ne respectaient pas ses règles.

Les pays arabes les plus impactés par la modération de TikTok

Voici le classement des pays arabes en fonction du nombre de vidéos supprimées de la plateforme :

Irak : 10 121 905 vidéos supprimées ;

Algérie : 7 202 645 contenus ;

Libye : 6 307 047 vidéos ;

L’Arabie saoudite : 5 355 385 vidéos supprimées ;

l’Égypte : 2 971 862 vidéos supprimées :

le Soudan : 1 495 159 contenus retirés ;

la Somalie : 1 374 355 contenus retirés ;

le Liban : 1 349 478 vidéos ;

le Yémen : 1 334 066 ;

Émirats arabes unis : 1 051 226 contenus retirés ;

Et enfin, le Maroc avec un total de 1 040 981 vidéos retirées au premier trimestre 2025.

Les données du rapport de TikTok pour le premier trimestre 2025 montrent une intensification de la modération de contenu, notamment dans le monde arabe. L’augmentation significative de vidéos et de lives supprimés souligne la volonté de la plateforme de faire appliquer ses règles de manière plus stricte.

🟢 À LIRE AUSSI : L’unique Palme d’or africaine renaît: « Chronique des années de braise » revient sur les écrans en 4K