Tikjda : camping sauvage interdit jusqu’à cette date

Face à l’afflux incontrôlé de touristes et à la dégradation inquiétante de l’un des sites naturels les plus prisés d’Algérie, les autorités tirent la sonnette d’alarme. Le camping sauvage et les randonnées non encadrées sur les hauteurs de la station climatique de Tikjda, nichée au cœur du Parc national du Djurdjura, sont désormais strictement interdits.

Cette décision, prise récemment par le wali de Bouira, Lamouri Abdelkrim, marque un tournant dans la gestion de ce site d’exception, classé réserve mondiale de biosphère par l’UNESCO. L’interdiction du camping à Tikejda concerne notamment les agences de voyages et les groupes organisés à l’échelle nationale. Cette mesure est entrée en vigueur immédiatement et restera applicable jusqu’au 31 mars 2025.

Bivouac interdit à Tikjda : une décision urgente face à la surfréquentation et aux risques environnementaux

La station climatique de Tikjda fait face à une fréquentation massive et à de nombreux défis. Chaque année, des milliers de visiteurs affluent. Notamment en hiver, attirés par les paysages uniques et les activités en plein air. Cependant, l’afflux incontrôlé de touristes accélère l’épuisement des ressources naturelles de ce site et met en péril son écosystème déjà fragilité. De plus, cela met en danger la sécurité des visiteurs, notamment durant cette période d’hiver, durant laquelle les conditions climatiques sont rigoureuses.

Voici les principales raisons derrière l’interdiction du camping sauvage à Tikjda :

Le Parc national du Djurdjura, classé réserve mondiale de biosphère par l’UNESCO. Subit u ne dégradation préoccupante de son patrimoine naturel ;

; La biodiversité, qui fait la richesse de la station climatique de Tikjda, est gravement menacée par l’activité humaine non contrôlée ;

non contrôlée ; De nombreux randonneurs mal préparés s’égarent régulièrement dans des zones isolées et difficiles d’accès, nécessitant des opérations de sauvetage délicates ;

s’égarent régulièrement dans des zones isolées et difficiles d’accès, nécessitant des opérations de sauvetage délicates ; Les agents de la Protection civile, déjà surchargés par des missions liées aux accidents de la circulation, peinent à gérer cette charge supplémentaire ;

Enfin, en interdisant le camping à Tikjda, les autorités souhaitent prévenir les risques encourus par les visiteurs tout en ralentissant la dégradation de ce joyau naturel. Ainsi, garantir une gestion touristique plus durable et respectueuse de l’environnement.