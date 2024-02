Tiki Taka, le clip de Soolking feat SCH tourné en plein cœur de Timimoun (Algérie)

Le tout nouveau titre de Soolking en collaboration avec SCH, « Tiki Taka », a déclenché une vague d’enthousiasme, cumulant plus de 570 000 vues en moins de 24 heures, se classant à la 12eme position des tendances musique sur YouTube.

Ce qui rend ce clip particulièrement exceptionnel, c’est son tournage à Tipaza, puis à Timimoun, mettant en lumière les paysages époustouflants de l’Algérie au cœur du désert saharien.

La vidéo s’ouvre sur la splendeur de Tipaza, une ville côtière algérienne riche en histoire et en patrimoine. Les ruines romaines, les plages dorées et l’architecture emblématique sont méticuleusement capturées, offrant une toile de fond immersive pour le début de ce clip.

La narration visuelle se poursuit ensuite à Timimoun. Avec ses ruelles pittoresques, ses dômes en forme de ruche, et ses couchers de soleil captivants, Timimoun se révèle comme une destination incontournable, mettant en évidence la beauté naturelle et architecturale de l’Algérie. Soolking et SCH ont aussi intégré des locaux de Timimoun dans le clip, des scène qui mettent en avant une ambiance des plus chaleureuse.

Une musicalité mêlant rap et sonorités algériennes

Au cœur de « Tiki Taka », la musicalité transcende les frontières musicales, offrant une fusion audacieuse entre le rap et les sonorités authentiques de l’Algérie. Les premières notes du morceau dévoilent un mariage subtil entre les rythmes percutants du rap et les mélodies envoûtantes de la musique algérienne.

Soolking, maître de la fusion musicale, orchestre avec habileté une palette sonore qui navigue entre les beats urbains du rap et les influences profondément enracinées dans la riche tradition musicale algérienne. Les instruments traditionnels, tels que le oud ou la derbouka, se marient harmonieusement aux lignes de basse percutantes, créant une toile sonore unique.

C’est une célébration audacieuse de la diversité musicale, créant un pont entre les deux mondes musicaux avec finesse et innovation. En effet, la contribution de SCH à « Tiki Taka » est une pièce maîtresse de la fusion musicale qui caractérise ce morceau.

Les instruments traditionnels, tels que le oud ou la derbouka, se marient harmonieusement aux lignes de basse percutantes, créant une toile sonore unique.

Les sonorités, sont un mélange de rap, de références aux samples de Soolking, et des musicalités algériennes.

Réalisation par Soolking & Wassillo : L’union artistique de 2 algériens

Soolking, reconnu pour ses clips visuellement captivants, s’est associé cette fois-ci à Wassilo, également connu sous le nom d’Ahmed Wassil, un réalisateur et opérateur de drone talentueux originaire d’Alger.

Wassillo, fort d’une carrière de 13 ans, a travaillé sur des projets internationaux avec des artistes renommés tels que Dj Snake, Soolking, Anas et Booba. Sa créativité l’a également amené à collaborer avec des marques de renom telles que Netflix, Giorgio Armani et Gatorade. Bien que désormais basé à Dubaï, Wassillo reste profondément attaché à ses racines, comme en témoigne sa récente vidéo mettant en valeur la beauté d’Alger, sa ville natale.

LIRE AUSSI : Inspiré du cinéma hollywoodien, le réalisateur Wassillo rend un bel hommage à Alger

La collaboration entre Soolking et Wassillo dans la réalisation de « Tiki Taka » promet une expérience visuelle exceptionnelle, fusionnant le talent musical de Soolking avec l’expertise visuelle de Wassillo. C’est l’union de deux Algériens talentueux qui s’allient pour offrir une œuvre d’art authentique et puissante.