Tiggo 8 Pro Max renforce son attraction : 4 modules mis à niveau

Selon les reportages, Tiggo 8 Pro Max adopte pour la première fois le système AWD intelligent de Chery adapté à toutes les scènes, le moteur 2.0TGDI et le cockpit vert C-Pure pour offrir aux utilisateurs une meilleure expérience de conduite et à bord.

Adopter pour la première fois le système AWD intelligent adapté à toutes les scènes avec six modes de conduite disponibles

Tiggo 8 Pro Max est équipé du système AWD électronique et intelligent de la nouvelle génération, qui permet de s’adapter facilement à diverses conditions routières particulières. Le système propose six modes de conduite couvrant toutes les conditions routières, y compris le mode économique, le mode normal, le mode sportif, le mode de camping, le mode de ski et le mode de tout-terrain.

L’utilisateur pourra passer facilement d’un mode à un autre. En plus, le système peut se débarrasser facilement aux conditions routières difficiles telles que les flaques d’eau, la boue, les nids-de-poule etc., grâce à un puissant couple de sortie porteur qui passe rapidement et automatiquement de 0 à 3 000 N·m. En raison de la capacité d’inclinaison jusqu’à 45 %, il peut pousser le véhicule à se déplacer régulièrement sur des pentes raides.

D’ailleurs, le système peut également passer rapidement en mode AWD, à moins de 100 ms, pour s’adapter aux conditions de route verglacées, enneigées ou humides. Ainsi, il évite les dérapages et les renversements et garantit une expérience de conduite et à bord sûre et paisible.

Moteur 2.0TGDI offrant la rapidité, la puissance, l’excellence et l’économie

Le moteur 2.0TGDI adopté par Tiggo 8 Pro Max offre la rapidité, la puissance, l’excellence et l’économie avec une puissance maximale de 187 kW et un couple maximal de 390 N·m, ce qui permet d’atteindre l’équilibre entre la puissance (accélération de 0 à 100 km en 7,3 s) et l’efficacité (consommation de carburant de 7L en 100km).

Il faut mentionner que le moteur 2.0TGDI a récemment remporté le Prix des dix meilleurs moteurs « China Heart » de l’année 2021, ce qui est la neuvième fois que Chery Automobile remporte un tel titre.

Moteur 2.0TGDI

Cabine verte C-PURE de Chery offrant une qualité référentielle écologique

S’immerger dans les montagnes et profiter de la nature avec le Tiggo 8 Pro Max est une autre belle surprise que ce produit apporte aux consommateurs du monde entier. La « cabine verte C-PURE » adoptée par la nouvelle voiture est la première marque de cabine verte de Chery et offre aux utilisateurs un environnement d’odeur intérieure de niveau 3.0, que ce soit aux conditions urbaines ou rurales. Ce niveau dépasse largement la norme nationale de protection de l’environnement, les VOC clés réels sont tous développés et contrôlés selon 10% de la valeur limitée de la norme nationale.

La cabine de ce nouveau modèle adopte les matériaux et les technologies de protection de l’environnement européens. Les matériaux en surface sont tous traités à base d’eau, l’odeur et les COV sont contrôlés dans tous les aspects en ce qui concerne les pièces, les systèmes et l’ensemble du véhicule. De plus, il adopte un élément filtrant de climatisation anti-pathogène « CN95 de qualité médicale » et un système d’auto-nettoyage de cabine actif à distance RICSCS, de sorte qu’une protection de la santé de qualité médicale CN95 est offerte dans la cabine, qui est également la référence de qualité écologique dans l’industrie.

Configuration de divertissement multi-intelligente et grand espace

dispose également d’un corps super large de 4722x1860x1705mm et un empattement super long de 2710mm, créant un espace confortable et super large de « 5 + 2 sièges », qui offre douze combinaisons flexibles et variables d’espaces avec une ambiance silencieuse allant jusqu’à 34dB. De plus, il est également équipé de sièges VIP de première classe, d’un appui-tête de décharge de pression réglable utilisé sur l’aviation, d’un son surround luxueux à 8 haut-parleurs SONY, d’un grand écran intelligent de 24,6 pouces, d’un levier de vitesses portable et d’un système d’aide à la conduite intelligent, apportant aux utilisateurs une expérience scientifique et technologique de luxe et de qualité.

Avec son système AWD intelligent adaptés à toutes les scènes, sa haute puissance 2.0TGDI, sa cabine verte C-Pure et sa configuration de cabine haut de gamme, Tiggo 8 Pro Max redéfinit la référence des SUV par son attraction supérieure, et mérite bien le titre de « All-around master ». Avec l’enrichissement de la matrice des produits de la série Tiggo 8 et l’introduction progressive des nouvelles voitures sur les marchés étrangers, elle apportera une meilleure expérience aux utilisateurs mondiaux.

À propos de Chéry

Chery est connue sous le nom de « Technological Chery » depuis sa fondation pour avoir insisté sur la maîtrise des technologies de base. Elle a mis en place cinq centres de R&D dans le monde et une équipe de R&D de plus de 5 000 élites, lui offrant des avantages dans la technologie des carburants traditionnels, les nouvelles énergies, la fabrication de l’intelligence et d’autres domaines.

Après plus de 20 ans d’exploration dans le domaine des véhicules à nouvelles énergies, Chery a établi son leadership avec quatre plates-formes d’assemblage de véhicules, cinq sous-systèmes généraux et sept technologies de base. Son modèle EQ1 est devenu le leader des mini véhicules électriques à batterie en Chine et même dans le monde.

Dans le domaine de la fabrication intelligente, Chery a annoncé la stratégie « CHERY LION », réalisant progressivement la disposition intelligente dans l’ensemble du cycle de vie de la R&D, de la fabrication, du marketing et du service, et réalisant la production de masse et le lancement de la technologie de conduite autonome L2.5.

En ce qui concerne l’expansion du marché mondial, Chery est la première entreprise automobile chinoise à exporter des véhicules, des pièces CKD, des moteurs, des technologies et équipements de fabrication de véhicules dans le monde.

Jusqu’à présent, Chery a exporté ses véhicules dans plus de 80 pays et régions et a installé 10 usines, plus de 1 500 concessionnaires et points de service à l’étranger, avec près de 10 millions d’utilisateurs dans le monde, dont 1,9 5 millions d’utilisateurs hors de Chine, se classant première en nombre de voitures particulières exportées de Chine pendant 19 années consécutives.

Plus d’informations, veuillez contacter : [email protected]