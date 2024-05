Tif : Le rappeur algérien fait une prestation remarquable au micro de Colors x Studio

L’artiste algérien TIF a conquis les spectateurs du monde entier avec sa prestation exceptionnelle de “Nothing Personal” chez Colors. En seulement deux jours, la vidéo a atteint 195 000 vues sur YouTube et 1,6 million de vues sur Instagram en moins de 48 heures.

Les Algériens, aussi bien en diaspora que dans leur pays, ont alors déclenché une vague de soutien et de partage, faisant de cette performance un phénomène viral.

Grâce à son style authentique, mêlant chaâbi andalou, rap et paroles en français et en arabe, TIF a alors démontré sa capacité à toucher les cœurs et à susciter l’admiration. En effet, sa prestation remarquable, durant 2min36 en version longue , sincère et poignante, portée par des accords acoustiques et des rythmes décalés, a résonné auprès de tout le public algérien et international.

Nous pouvons voir, sous le reel Instagram, plus de 1100 commentaires ventant sa prestation : un nombre impressionnant en si peu de temps.

TIF : Un parcours entre passion et authenticité

Toufik Bouhraoua, alias TIF, est né à Alger, il a grandi dans un quartier populaire, près de Bab-El-Oued, en périphérie de la capitale.

Parfois surnommé “Tifou” dans sa jeunesse, il a raccourci ce nom en TIF pour en faire son identité artistique.

À l’âge de 18 ans, TIF quitte l’Algérie pour s’installer en France et poursuivre des études supérieures. Il s’installe à Lyon avec le rêve de travailler dans l’industrie musicale, convaincu que sa passion pour le rap et la musique algérienne pouvait se transformer en une carrière prometteuse.

Sa détermination et son style unique, fusionnant chaâbi, musique andalouse et rap, lui ont donc rapidement valu de l’attention sur la scène musicale.

En 2019, TIF sort son premier single, “3inya”, qui lui permet de se faire un nom. Il poursuit en 2022 avec son premier projet complet, “HOUMA SWEET HOUMA”, un album de neuf titres où il exprime sa nostalgie pour sa ville natale d’Alger et son parcours en France. Avec des paroles en français et en arabe, le projet capture ses expériences personnelles, sa culture et ses ambitions.

Ainsi, en 2023, il revient avec un deuxième album intitulé “1.6”, consolidant sa place sur la scène musicale avec des morceaux devenus emblématiques comme “Hinata” et “Amnesia”. Dans ses chansons, il explore ses conquêtes, ses déceptions et sa fierté d’avoir persévéré sans aide extérieure. Toujours en quête de renouvellement, TIF cherche constamment à se démarquer avec sa fusion de styles et son approche authentique du hip-hop.

L’artiste, a d’ailleurs visité son pays natal, l’Algérie, et y a fait un concert durant lequel les Algériens, ont pu écouter ses morceaux phares, dans une ambiance qui méritait le détour. Les personnes présentes, chantaient en cœur, drapeau national et flash de téléphones à la main.

Colors x Studio : La plateforme qui célèbre l’authenticité musicale

Colors x Studios communément connue sous le nom de Colors, est une plateforme allemande de performances musicales qui vise à présenter et mettre en valeur le talent émergent des artistes sous forme de vidéos avec une esthétique minimaliste.

Les musiciens, filmés seuls sur scène avec un fond monochrome vibrant, se concentrent sur leur musique sans distractions, créant une expérience immersive et pure. Cette particularité visuelle a alors donné son nom à la plateforme, “Colors”, faisant allusion aux fonds colorés qui mettent en valeur chaque prestation.

Avec plus de 7,48 millions d’abonnés sur YouTube, Colors a accueilli des stars montantes et établies, comme Billie Eilish, Angèle, Niska, Alicia Keys et bien d’autres. La version longue, de ” Nothing Personal ” y est d’ailleurs publiée.

La mission de Colors, résumée par sa devise “all COLORS, no genres” (toutes les couleurs, aucun genre), est donc de révéler les talents les plus distinctifs du monde entier, sans s’enfermer dans un style spécifique.

La diversité géographique et musicale est célébrée, avec une préférence pour la musique indépendante, le hip-hop, le rap, la soul et l’électronique. La plateforme offre donc aux artistes émergents un tremplin qui met en lumière leur authenticité et leur permet de toucher un large public international.

Chaque performance, soigneusement produite, permet alors aux artistes de présenter leur univers musical de manière unique. En offrant cette scène aux musiciens, Colors redéfinit les règles de la promotion musicale et crée un espace où les artistes comme TIF peuvent s’exprimer librement et connecter profondément avec leurs fans.