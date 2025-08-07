TIF fait vibrer la Coupole d’Alger : l’organisateur répond aux critiques logistiques

Le concert de l’artiste algérien TIF, organisé ce dimanche 3 août 2025 à la Coupole du 5 Juillet 1962 à Alger, s’est imposé comme l’un des événements marquants de la saison estivale. Attendu par un large public, le spectacle a réuni les fans de toutes parts venus retrouver en live l’univers unique de TIF.

Porté par Cinemax, Lala Daouia et le label Emprsario Events, l’événement visait à offrir au public une expérience à la hauteur des attentes, en misant sur un dispositif ambitieux. Aussi bien sur le plan artistique que logistique. Il s’inscrivait dans une dynamique plus large de relance des grands rendez-vous culturels en Algérie. Avec le soutien de plusieurs partenaires.

Derrière cette soirée, plusieurs mois de préparation ont mobilisé des équipes entières. Motivées par l’envie de faire vibrer une jeunesse avide de spectacle vivant. L’organisation avait misé sur un important dispositif sécuritaire, en collaboration avec les autorités locales, les forces de l’ordre, ainsi que des services privés.

La circulation des spectateurs avait été pensée à travers des accès différenciés, une signalétique claire et un système de billetterie numérique visant à fluidifier l’entrée. Des zones tampons, des caméras de surveillance et un poste de secours mobile. Assuré par la Protection Civile, complétaient ce dispositif.

En amont de l’événement, une communication dédiée avait été mise en place. Avec la publication d’un guide pratique sur les réseaux sociaux. Relayé par une équipe de community managers mobilisée pour répondre aux questions du public.

Concert de TIF à Alger : billets, réclamations et procédure de remboursement

Cependant, malgré cette préparation, certains spectateurs ont fait part de difficultés à l’entrée. Notamment liées à des problèmes de billetterie. Des cas de billets non reconnus, ou de longues files d’attente, ont été signalés en ligne et relayés par certains médias.

Le collectif n’élude pas ces problèmes : « Nous tenons à présenter nos excuses aux personnes impactées. »

En réponse, l’organisation a annoncé avoir ouvert une hotline pour accueillir les réclamations et mis en place une procédure de remboursement pour les personnes concernées.

À ce jour, près de 290 demandes ont été recensées. Un chiffre limité au regard de la capacité totale de la salle. Chaque demande fait l’objet d’une vérification minutieuse. Le billet, la pièce d’identité et la preuve d’achat sont exigés afin d’écarter tout risque de fraude. Selon les organisateurs, certains QR codes de billets électroniques auraient été revendus ou partagés de manière illicite. Entraînant des doublons au contrôle d’accès.

Une soirée musicale portée par l’émotion et le partage : vers des améliorations pour les futurs événements

Pour les prochains événements, plusieurs ajustements sont prévus. L’organisation prévoit notamment de collaborer avec une plateforme de billetterie certifiée. Intégrant des technologies de traçabilité et de sécurité renforcées.

L’objectif est d’éviter la revente illégale ou la duplication des billets. Sur site, les contrôles seront également renforcés, à travers l’utilisation d’équipements de scan plus performants. Ainsi que la mise en place de files d’accès dédiées à certains types de billets.

Face aux critiques exprimées, l’organisation affirme prendre en compte les retours du public. Elle indique qu’au-delà des difficultés rencontrées, cet événement marque une étape importante dans son engagement pour proposer des spectacles à grande échelle, et se dit déterminée à poursuivre dans cette voie.

Enfin, la soirée du 3 août aura surtout été marquée par une belle affluence et un public conquis, venu vivre un moment fort autour de l’univers de TIF. L’énergie partagée sur scène et dans la salle a confirmé l’attachement du public à l’artiste, dont les performances continuent de marquer les esprits.

Une dynamique déjà perceptible quelques mois plus tôt, lors du tournage du clip HÉLAS. Qui avait donné lieu à un concert improvisé au cœur d’Alger, organisé en seulement 48 heures !