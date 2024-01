Tidjellabine : l’un des plus grands marchés de véhicules d’occasion en Algérie sur le point de rouvrir

Le wali de Boumerdès, Fouzia Naâma, a récemment annoncé que le marché des véhicules d’occasion de Tidjellabine, fermé depuis 2021, « va rouvrir incessamment », après sa concession à un exploitant privé.

C’est là une nouvelle qui devrait réjouir les habitants de Boumerdès et des régions environnantes (Alger, Bouira, Tizi-Ouzou…), tant cet endroit constituait l’un des plus anciens et des plus grands marchés de voitures d’occasion d’Algérie.

Mme Fouzia Naâme n’a d’ailleurs pas manqué de souligner, en évoquant les raisons qui l’ont poussée à prendre cette décision, que ce marché générait « d’importantes ressources financières pour la trésorerie communale ».

Concernant les modalités de cette prochaine réouverture, un élu de l’APC de Tidjellabine a déclaré à nos confrères d’El Watan : « Nous sommes en train d’élaborer le cahier des charges en vue de lancer l’avis d’adjudication aux enchères publiques et sa concession à un exploitant privé. Cela devrait intervenir avant la fin du mois en cours ».

Par ailleurs, le marché des voitures d’occasion Tidjellabine borde la RN05 (route nationale qui relie Alger à Constantine). Et il peut contenir jusqu’à 3000 véhicules. Sa fermeture en 2019 a causé à la commune un manque à gagner de plus de 40 milliards de centimes, selon l’élu de l’APC.

L’autre avantage que va apporter la relance de ce marché concernera les citoyens qui désirent acquérir un véhicule, mais n’ont pas les moyens (ou l’envie) d’acheter un véhicule neuf. Ils pourront ainsi disposer d’un choix plus large et, peut-être même, de prix plus attractifs.