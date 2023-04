Tiaret : une pizzeria fermée à cause du logo et l’emblème de l’AC Milan ?

Le mythique club italien, l’AC Milan, aurait saisi le ministère des affaires étrangères de l’Algérie qui aurait saisi à son tour la direction du commerce de la wilaya de Tiaret. La raison ? C’est tout simplement l’utilisation de l’emblème et le logo du club milanais par une pizzeria.

C’est devenu une mode en Algérie depuis quelques années. Les propriétaires de certains restaurants et pizzerias n’hésitent pas à les dénommer par de prestigieux clubs européens. A Draria, à Ouled-Fayet ou encore aux Eucalyptus, pour ne citer que ces trois lieux, on a vu des restaurants porter les noms des clubs comme Arsenal et Liverpool.

Si ces restaurants continuent à exercer le plus normalement du monde en portant les noms des clubs européens, ça n’a pas été le cas pour une pizzeria à Tiaret, qui a été dénommée par le prestigieux club italien l’AC Milan et dont le propriétaire est un fan des Rossoneri. Mais cela n’est pas passé inaperçue de la direction du mythique club italien. En effet, cette dernière aurait saisi le ministère des affaires étrangères de l’Algérie qui aurait saisi à son tour la direction du commerce de la wilaya de Tiaret.

Selon un document qui circule sur les réseaux sociaux, qui en date du 20 mars 2023, l’AC Milan aurait demandé d’enlever le logo et l’emblème de la pizzeria en question. Le club lombard aurait même décider de suivre toutes les voies légales pour percevoir une indemnité en raison de l’utilisation du logo et de l’emblème du club d’une manière illégale.

La direction du commerce de la wilaya de Tiaret dément

Mais la direction du commerce de la wilaya de Tiaret a démenti avoir reçu une correspondance du ministère des affaires étrangère pour la fermeture immédiate d’une pizzeria à la ville portant le nom de l’AC Milan.

Selon un média arabophone, une source de la direction du commerce de la wilaya de Tiaret affirme que cette dernière n’est « pas au courant de l’affaire ». Mais elle va mener une enquête pour en savoir plus.

Ainsi, et jusqu’au moment où nous mettons sous presse, on ne sait pas si l’affaire existe réellement ou bien c’est juste un coup de pub pour la pizzeria « AC Milan ».

