Tiaret : un terrible accident de la route fait 2 morts

Les accidents de la route font de plus en plus de victimes en Algérie. Il ne se passe pas un jour, sans que l’on dénombre des victimes d’accidents de la circulation. Nos routes sont devenues dangereuses et la conduite des citoyens n’arrange rien à la situation.

Ce dimanche 10 juillet 2022, durant la matinée, deux personnes sont mortes et deux autres ont été blessées dans un accident de la circulation à Tiaret.

Le Centre d’information et de coordination de la circulation de la Gendarmerie nationale a indiqué que l’accident de la circulation s’est produit ce matin à six heures du matin sur la route nationale n°40, qui relie les wilayas de Tiaret et Djelfa, au niveau de la commune de Mahdia, faisant deux morts et deux autres blessés.

Communiqué de la page Tariki

« Ce matin, à 6 heures du matin, un accident mortel de la circulation s’est produit sur la Route Nationale n°40, reliant les wilayas de Tiaret et Djelfa au niveau de la commune de Mahdia. Malheureusement, l’accident a entraîné la mort de deux personnes (que Dieu leur fasse miséricorde), et deux personnes ont été blessées. » Lit-on dans le communiqué de la page Facebook « Tariki « .