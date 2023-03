Tiaret : un septuagénaire meurt en effectuant les Tarawih

Hier soir, un septuagénaire a rendu son dernier souffle au niveau de la mosquée Al-Hussein bin Ali dans la région de Zaaroura, située dans l’est de la wilaya de Tiaret. Selon ce que rapporte un quotidien arabophone, le décès était en train d’effectuer la prière de Tarawih. D’après la même source, le cheikh, qui répond aux initiales A.R, est âgé de 70 ans et il habite dans le quartier “Dubai”.

Guelma : un accident de la route fait un mort et 5 blessés

Un effroyable accident de voiture s’est produit ce matin au niveau de la route nationale numéro 20 reliant Guelma et Constantine. En effet, cet accident a fait un mort et cinq blessés. Et ce, suite à une collision entre un taxi et une voiture de tourisme.

Malheureusement, le conducteur de taxi âgé de 79 ans est mort sur place, tandis que cinq passagers ont été blessés, dont quatre hommes et une femme. On notera que les passagers sont âgés entre 24 et 75 ans. De ce fait, les services de la protection civile ont transporté le corps de la personne décédée à la morgue. Sachant que les personnes blessées ont été transportées à la clinique de Houari Boumediène.

Djanet : décès d’une personne dans un accident de voiture

Ce lundi, aux alentours de 12h35, les éléments de la protection civile sont intervenus pour transporter les victimes, suite à un accident de voiture qui a eu lieu à Djanet. Plus précisément dans la région désertique de Tadrart. À en croire les révélations des services responsables, cet accident a causé la mort d’une personne. Au-delà de la blessure de trois autres personnes qui ont subi des blessures de gravité différente.