La ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Amel Abdellatif, a sillonné la wilaya de Tiaret aujourd’hui afin d’examiner l’état des infrastructures commerciales et logistiques de la région. Elle a exigé sans détour que les équipements achevés entrent en service au plus vite. À la clé, une annonce qui concerne directement les ménages, celle d’un renfort en poudre de lait avant le mois sacré.

Le marché de gros Magros sommé d’ouvrir ses portes sans délai

Première halte de la tournée, le marché de gros régional des fruits et légumes situé dans la commune de Tiaret. Développé par le groupe Magros, le site couvre neuf hectares et aligne cinq vastes entrepôts. S’y ajoutent des espaces réfrigérés dont le volume atteint 4 000 mètres cubes, pensés pour préserver la fraîcheur des productions agricoles de la région.

Devant les responsables locaux, la ministre a demandé que l’ensemble des conditions soient réunies pour un démarrage immédiat de l’activité. Aucun carré de la plateforme ne doit rester inoccupé, a-t-elle insisté, rappelant que ce type d’infrastructure logistique joue un rôle direct dans la formation des prix. Une préoccupation constante du département, qui multiplie depuis plusieurs mois les actions contre la spéculation sur les produits de grande consommation.

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Frigomedit affiche 99 % d’avancement et vise une mise en route sous un mois

Cap ensuite sur la base logistique et le centre du froid de l’entreprise publique Frigomedit, un chantier désormais quasiment bouclé puisque son taux de réalisation frôle les 99 %. L’ensemble offrira 15 000 mètres cubes de capacité de conservation. La réfrigération en absorbe l’essentiel, avec 12 000 mètres cubes, tandis que 3 000 mètres cubes sont réservés à la congélation.

Pour que les chambres froides positives tournent dans un délai d’un mois, Amel Abdellatif a ordonné d’accélérer la livraison du gaz et des intrants techniques encore manquants. Elle a également appelé les groupes Magros et Agrolog à mieux articuler leurs moyens, l’objectif étant d’éviter la dispersion des capacités publiques de stockage.

Cette montée en puissance du maillage logistique à Tiaret n’est pas isolée. La wilaya avait déjà accueilli, début novembre, le lancement d’un silo céréalier d’une capacité d’un million de quintaux dans la commune d’Aïn Bouchekif, autre signe de l’attention portée à cette région céréalière.

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Giplait de Tiaret : un quota supplémentaire de poudre de lait avant le Ramadan

Dernière étape, l’unité publique Giplait de Tiaret. L’usine sort chaque jour 240 000 litres de lait, auxquels s’ajoutent 20 000 litres de produits dérivés. La ministre a tenu à saluer l’implication des équipes, qui maintiennent un flux régulier vers les commerces de la wilaya tout en veillant à la qualité des fabrications.

L’annonce la plus attendue est venue en clôture de la visite. Les pouvoirs publics débloqueront pour Tiaret une dotation additionnelle en poudre de lait, afin d’absorber la hausse de consommation qui accompagne traditionnellement le mois de Ramadan.

La filière laitière figure parmi les dossiers suivis de près par la ministre, qui avait réuni en juillet les producteurs de lait UHT pour réduire la dépendance aux importations. Entre renforcement des capacités de conservation et sécurisation des approvisionnements, la visite de Tiaret illustre une méthode désormais rodée : mettre la pression sur les chantiers livrés mais inexploités, puis verrouiller les volumes avant les pics de demande.

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