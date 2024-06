Thierry Henry confirme le choix d’Olise pour la France au détriment de l’Algérie

Sauf miracle, Michael Olise ne portera pas le maillot de l’équipe d’Algérie. L’attaquant de Crystal Palace, qui dispose de quatre nationalités, a pour ambition de représenter l’équipe de France sur le niveau international.

L’année passée, la Fédération algérienne de football avait réalisé un grand coup, en convainquant un grand nombre de joueurs binationaux d’opter pour l’équipe d’Algérie. En effet, il s’agit de Jouen Hadjam, Houssem Aouar, Badredine Bouanani, Farès Chaïbi, Rayan Ait-Nouri, Amine Gouiri et Yasser Larouci.

Mais la FAF ne compte pas s’arrêter là. Elle tente de convaincre d’autres binationaux de rejoindre les Verts. Alors que Yacine Adli a affiché ouvertement son souhait de porter le maillot de l’équipe de France, un autre joueur, également éligible pour l’Algérie, semble loin, très loin des Verts. Michael Olise, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a pour ambition de représenter les Bleus sur le niveau international.

“Olise veut jouer pour l’équipe de France”, confia Henry

Déja retenu pour l’équipe de France olympique pour disputer les Jeux Olympiques Paris-2024, la pépite de Crystal Palace va faire en sorte de convaincre Didier Deschamps. C’est le sélectionneur des Bleuets, Thierry Henry, qui a confirmé le choix du joueur d’opter pour l’équipe de France.

“C’est Patrick Vieira qui m’en a parlé en premier. Il m’a dit qu’il y a un petit qui n’est pas mal ici. Et il veut jouer pour la France. On sait très bien qu’il a pas mal de possibilités. Son envie de montrer qu’il a envie de jouer pour l’équipe de France. Il faut souligner parce qu’il, s’il était Anglais, il serait déjà parti en équipe d’Angleterre. Il aurait pu faire l’autre choix et faire l’EURO avec l’équipe d’Angleterre comme son collègue Eberechi Eze à Palace. Mais il veut jouer pour la France tout en sachant qu’il ne ferait pas l’EURO”, a-t-il confié lors d’une conférence de presse qu’il a animée ce matin.

Né en Angleterre d’un père nigérian et d’une mère française d’origine algérienne, Michael Olise (22 ans), dispose de quatre nationalités, anglaise, française, nigériane et algérienne. Mais, visiblement, il a d’ores et déjà fait son choix international.