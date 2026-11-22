Les amateurs d’histoire et de patrimoine ont une nouvelle raison de faire escale à Skikda. Le théâtre romain de l’ancienne Rusicade ouvre de nouveau ses portes au public, selon une annonce de l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés (OGEBC).

Ce monument antique, considéré comme l’un des plus importants vestiges romains d’Afrique du Nord, retrouve ainsi sa place parmi les sites historiques accessibles aux visiteurs.

Construit au IIe siècle après J.-C., le théâtre témoigne de l’importance qu’occupait autrefois Rusicade dans la région. Après plusieurs opérations de restauration et une longue période de fermeture, le site entend renouer avec sa vocation culturelle et patrimoniale.

Le théâtre romain de Skikda rouvre ses portes aux passionnés d’histoire

L’annonce de cette réouverture émane de l’OGEBC, qui souligne la valeur historique, archéologique et civilisationnelle du monument. L’Office souhaite notamment remettre ce site au cœur des circuits de découverte du patrimoine national et en faire une destination pour les passionnés d’histoire et d’archéologie.

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Dans son communiqué, l’organisme présente cette initiative comme un signe de l’intérêt accordé à la préservation des biens culturels protégés.

Au-delà de l’accès au monument, cette réouverture permet au public de découvrir un pan important de l’histoire de Skikda. L’ancienne Rusicade conserve en effet de nombreux témoignages de son passé antique, dont ce théâtre constitue l’un des vestiges les plus remarquables.

Rusicade : un théâtre romain qui pouvait accueillir près de 6 000 spectateurs

Édifié à flanc de colline, le théâtre romain de Skikda se distingue par ses dimensions et son architecture inspirée des modèles grecs. Les données historiques lui attribuent une superficie d’environ 4 900 m² et une capacité d’accueil pouvant atteindre 6 000 spectateurs.

Sa structure semi-circulaire épousait le relief naturel du terrain. Les gradins entouraient l’espace central destiné aux représentations, tandis que les différentes parties de l’édifice permettaient d’accueillir un public nombreux.

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Le monument a toutefois subi d’importantes transformations au fil du temps. Une partie de ses structures antiques a notamment disparu lors de l’aménagement urbain de l’époque coloniale. Les vestiges encore visibles permettent néanmoins de mesurer l’ampleur de cet ancien espace de spectacle.

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Le théâtre figure par ailleurs sur la liste des biens culturels protégés en Algérie. Le ministère de la Culture le recense parmi les sites et monuments historiques classés depuis 1968.

Le patrimoine antique de Skikda retrouve une place auprès du public

Pour l’OGEBC, la réouverture du théâtre romain représente également une occasion de faire découvrir l’histoire de l’ancienne Rusicade et les différentes civilisations qui ont marqué la ville.

L’organisme évoque notamment la possibilité de renouer avec une histoire ancestrale, qui renferme plusieurs pages de la mémoire et de la civilisation de la ville.

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Avec cette nouvelle ouverture au public, Skikda remet en lumière l’un de ses témoins historiques les plus importants. Un site dont la valeur dépasse ses vestiges architecturaux, puisqu’il conserve aussi une part de la mémoire de l’ancienne Rusicade.