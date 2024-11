The X Factor Arabia 2024 : à 17 ans, l’Algérienne Israa Saidi séduit le jury avec sa voix puissante

The X Factor, l’émission de talents musicaux sous sa version arabe, revient dans une nouvelle saison, tournée à Dubaï, pour dénicher la nouvelle star de la chanson arabe, à l’aide d’un jury composé de trois artistes.

Dans cette saison, Ragheb Alama, Fayez Al Saeed et Rahma Raid vont assister aux prestations de plusieurs candidats avant de pouvoir élire la nouvelle star de la chanson arabe. Les candidats, venus de plusieurs pays, vont traverser plusieurs étapes tout au long de ce programme avant de remporter le prestigieux titre.

The X Factor Arabia : Israa Saidi obtient trois « OUI » et passe à l’étape suivante

Ce programme est l’adaptation arabe de la célèbre émission britannique de télé-réalité X Factor. Il a pour objectif de dénicher de nouveaux talents musicaux dans le monde arabe. À chaque saison, The X Factor Arabia offre, aux candidats, une plateforme pour exprimer leur créativité et leur talent, avec la possibilité, pour le vainqueur, de décrocher un contrat d’enregistrement et de devenir une véritable star.

Dès la diffusion du premier épisode de la nouvelle saison, les téléspectateurs algériens ont été agréablement surpris de découvrir la magnifique voix d’Israa Saidi, une jeune Algérienne âgée de 17 ans seulement, qui a bien marqué son passage devant le jury de l’émission.

Israa Saidi, une jeune voix envoûtante

Pour prouver son talent, Israa Saidi a choisi d’interpréter la chanson « Sid El Gheram » d’Assala Nasri et d’Asma Lmnawar. Une belle chanson, sublimée davantage, par la voix envoûtante d’Israa Saidi, qui n’a pas manqué de séduire les trois artistes.

À l’issue de sa prestation, Rahma Raid a souligné le fait qu’elle n’a jamais entendu un candidat algérien chanter devant elle et explique qu’Israa a bien présenté son pays, l’Algérie, lors de ce passage. De son côté, Fayez Al Saeed a salué la magnifique présence de la candidate sur la scène. Quant à Ragheb Alama, l’artiste met en lumière la voix mûre d’Israa Saidi. Le jury de l’émission The X Factor Arabia a accordé trois « Oui » à la jeune chanteuse algérienne, et lui ont permis de poursuivre son aventure.

Israa Saidi s’est révélée au grand public, à l’âge de 15 ans, notamment lors de son passage dans l’émission algérienne « Ghani Djazairi » ou « chante algérien« .

