The Riyad Mahrez Story : les moments forts dans la carrière du joueur

Manchester City a réalisé un documentaire sur son attaquant ailier Riyad Mahez. Il est sorti hier soir. Cela a permis aux Cityzens, les supporters algériens en particulier, de connaitre plusieurs choses sur la vie du capitaine de la sélection nationale depuis le début de sa carrière.

Pas de contrat à Saint-Mirren, il retourne à Sarcelles

Jake Duncan, le tour manager des JLS et un grand nom de l’industrie musicale, a organisé l’essai infructueux de Riyad Mahrez au club écossais Saint-Mirren. Mais le passage du natif de Sarcelles au club qui évoluait en première division n’a duré que deux mois mais. La raison ? Les dirigeants tardaient à lui offrir un contrat.

« Quand j’étais à Saint Mirren il y a des années, le gars avec qui je traitais s’appelait Jake Duncan. Il était le responsable des tournées de JLS. Il faisait venir des joueurs de France. Mahrez faisait partie d’un groupe de cinq ou six joueurs. J’ai essayé de le garder Riyad aussi longtemps que possible pour que nous puissions continuer à montrer ses capacités et qu’une décision puisse être prise ». Témoigne David Longwell, ancien directeur de l’académie de Saint Mirren.

Comment il a rejoint Quimper SC ?

En 2009, on avait proposé à Riyad Mahrez de prendre part à un match amical à Kernilis, organisé par Edern Le Lan, responsable du recrutement à Quimper. Un match amical ayant opposé une quinzaine de joueurs.

« Au début, je ne voulais pas y aller. C’était trop loin. Quatre ou cinq heures de train. C’est de l’autre côté de la France(…) le billet du train était trop cher. J’ai regardé les billets de train. Ils étaient trop chers. Peut-être 160 ou 180 euros. J’ai demandé à ma mère, qui m’a répondu que c’était trop cher. Je lui ai dit de ne pas s’inquiéter, que j’allais lui rendre l’argent ». Raconte Riyad cette anecdote.

Ayant brillé lors de ledit match amical, il a eu droit à un contrat avec Quimper. Club avec lequel il a évolué pour une saison 2009-2010, avec 29 apparitions et 2 buts.

Leicester City, club de football ou équipe de rugby ?

Le bon passage de Mahrez à le Havre AC entre 2011 et 2014 (70 matchs, 10 buts), a suscité l’admiration de plusieurs recruteurs. C’est finalement à la Premier League qu’il ira monnayer son talent, en optant pour Leicester City. L’attaquant des Verts raconte une autre anecdote avant de rejoindre « The Foxes ».

« Je n’ai jamais entendu parler de Leicester City. Je pensais que c’était une équipe de rugby. Ils ont fait pression pour moi. C’était pendant la trêve hivernale en 2013. Je suis retourné à Sarcelles. J’ai éteint mon portable. Je n’avais vraiment pas envie d’y aller ». Raconte-t-il.

C’est finalement grâce à l’international algérien Walid Mesloub, coéquipier au HAC, que Riyad avait rejoint Leicester City. « C’est vraiment la meilleure décision que j’ai prise, que ce soit dans ma carrière ou dans ma vie ». Mahrez a évolué à Leicester pendant quatre saisons avec 179 apparitions et 48 buts.

Le jour où il a devancé Drogba

Considéré comme le grand acteur de la consécration de Leicester City du titre de la Premier League en 2016, Mahrez a été récompensé. En effet, il a été élu Joueur de l’année de la PFA. Ce fut le premier joueur africain à avoir décroché cette distinction personnelle.

« Drogba ne l’avait jamais gagné ?! C’est un honneur, un grand honneur d’être le premier Africain à le gagner ». A-t-il déclaré à l’époque après avoir reçu le trophée.

« Le peuple algérien est unique »

La sélection nationale a remporté la CAN-2019 après 30 ans de disette. Le moment de la parade de bus qui a suivi à Alger en mois de juillet 2019 restera à jamais gravé dans la mémoire du joueur. Ce fut l’un de ses moments forts de sa carrière.

« Et pourtant, c’était un trajet de 30 minutes, mais il a fallu sept heures pour arriver là-bas. C’était incroyable. Cette passion n’existe qu’en Algérie. Notre peuple est vraiment unique ». Raconte-il.

Le bel hommage de la ville Sarcelles à Mahrez et son père

Riyad Mahrez a eu droit à un bel hommage de la part des autorités locales de sa ville natale Sarcelles. En effet, ils ont dénommé le stade de la ville à son nom que le joueur lui même a inaugué en mai 2022.

Invité par le maire de Sarcelles, Patrick Haddad, à l’inauguration du « Stade Riyad Mahrez. ». Une plaque commémorative a été ajoutée : elle comporte le nom de son défunt père, qui n’a pas assisté à la carrière glorieuse de son fils.

Il a déclaré : « Mon père vivait juste en face du terrain. Avant, c’était un terrain en gazon avec, je crois, de très petites tribunes en bois. Je m’y entraînais souvent. Savoir que ce terrain porte désormais mon nom et celui de mon père, c’est incroyable ».