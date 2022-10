« The Riyad Mahrez story », le prochain documentaire de Manchester city

À l’occasion du match qui aura lieu demain dès 12:30 entre le club de Manchester City et le club de Leicester City pour le compte de la 14e journée du championnat anglais, Premier League, le club mancunien de City revient sur le passage du capitaine de l’équipe d’Algérie à Leicester.

Auteurs d’une saison historique, les Foxes de Leicester ont singé une performance remarquable en 2016, remportant, leur premier titre majeur en Angleterre après des années de disette.

Le club de Leicester qui faisait partie des équipes du second plan jusqu’alors, s’est illustré durant toute une saison jusqu’au sacre finale en Premier League.

En collaboration avec la plateforme « Recast TV » les studios de « City Production » annoncent la sortie d’un film documentaire sur l’histoire de l’international algérien, Riyad Mahrez.

He was part of the Leicester City squad who achieved the Premier League dream. Now, it’s time to learn about @Mahrez22‘s story! 💥

Coming soon to CITY+ and @RecastTV! 👀 pic.twitter.com/kBoOHFqvPy

— Manchester City (@ManCity) October 27, 2022