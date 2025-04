« The Kasbah Café » : quand la cuisine algérienne fait sensation à New York

À Sunnyside, un quartier animé du Queens à New York, un restaurant pas comme les autres attire l’attention des amateurs de bonne cuisine : The Kasbah Café. Véritable ambassade culinaire de l’Algérie, cet établissement est devenu en peu de temps une adresse incontournable pour les nostalgiques du pays comme pour les curieux en quête de découvertes gastronomiques.

Un goût d’Algérie à New York : The Kasbah Café séduit Sunnyside

Premier et unique restaurant algérien de la région, The Kasbah Café se distingue par son ambiance chaleureuse, sa décoration inspirée et bien sûr ses plats authentiques. Sur les murs, des portraits de martyrs algériens rappellent aux visiteurs le passé historique de la nation, tandis que dans les assiettes, ce sont les saveurs du terroir qui parlent. Le rouge, le vert et le blanc — couleurs du drapeau national — se retrouvent subtilement dans la présentation des mets, entre épices, légumes et garnitures traditionnelles.

Ce succès local dépasse désormais les frontières du quartier. Récemment, la chaîne américaine PIX11 News a consacré un épisode de sa rubrique culinaire au restaurant. Une reconnaissance médiatique qui témoigne de l’engouement croissant pour cette cuisine encore méconnue du grand public américain.

Rechta et couscous au menu

Lors de l’émission, le directeur exécutif de The Kasbah Café a présenté deux plats emblématiques de la gastronomie algérienne : la Rechta et le couscous. La Rechta, souvent servie lors des fêtes religieuses ou des grandes occasions, est une spécialité de nouilles fines faites maison, nappées d’un bouillon parfumé à la cannelle et garnies de morceaux de poulet ou de viande. Quant au couscous, plat phare du Maghreb, il est ici préparé selon la tradition algérienne : semoule fine roulée à la main, légumes fondants et viande savoureuse, le tout relevé d’une sauce onctueuse.

Pour la communauté algérienne de New York, The Kasbah Café est bien plus qu’un restaurant. C’est un lieu de mémoire et de rassemblement, où l’on peut retrouver les goûts de l’enfance et partager une culture riche. Pour les autres clients, c’est une porte ouverte sur une cuisine généreuse, encore rare dans le paysage gastronomique américain.

Alors que la diversité culinaire de New York continue de s’élargir, The Kasbah Café fait figure de pionnier en mettant l’Algérie à l’honneur. Un succès qui pourrait bien inspirer d’autres initiatives similaires à travers les États-Unis.