Textiles : gros boom du chiffre d’affaire de GETEX en 2022

Par le biais d’une réunion tenue au siège du ministère avec les responsables du groupe du textile et du cuir « GETEX » et ses filiales, Ahmed Zeghdar a donné plus de détails sur les activités du textile et du cuir en Algérie. En effet, cette réunion a été consacrée à l’évaluation des performances dudit groupe en 2022. Selon un communiqué rendu public par le ministère de l’Industrie, le holding industriel textiles et cuirs « GETEX », a réalisé un chiffre d’affaires de 14 milliards de dinars en 2022.

Soit une hausse de 40 % par rapport à l’année précédente. D’après les estimations du département de l’Industrie, le chiffre d’affaires atteindra 20 milliards de dinars en 2023. À l’occasion de cette réunion, les parties participantes ont présenté plusieurs activités et projets qui sont en cours de concrétisation. Notamment, le projet relatif à la transformation des déchets solides de cuire en engrais agricoles.

Par ailleurs, la réunion a signalé les obstacles qui entravent le déroulement de l’activité et qui affectent négativement les résultats du groupe. On citera, à cet effet, l’endettement, les arrêts techniques fréquents en raison de l’interruption de l’approvisionnement. Et ce, par rapport aux matières premières. Ainsi que le manque de main-d’œuvre qualifiée dans le domaine de conception.

D’autant plus que ce domaine connaît une concurrence exacerbée par les marques étrangères importées. Sans oublier les répercussions majeures de la propagation de la pandémie Covid-19.

Vers la dynamisation de l’industrie du textile et du cuire en Algérie

Dans le cadre de la diversification des produits algériens exportés hors hydrocarbures, les autorités du pays envisagent de relancer les activités à fort potentiel. Notamment, l’industrie du textile et du cuire. Dans ce sillage, le premier responsable du secteur industriel, s’est montré élogieux par rapport aux résultats réalisés par le groupe.

D’ailleurs, il a mis en avant le potentiel économique dudit groupe. Notamment, dans la création des offres d’emploi. De ce fait, Ahmed Zeghdar a insisté sur l’importance de déployer des efforts pour dynamiser ce domaine. Et ce, en vue de regagner sa place à l’échelle mondiale. De ce fait, selon le même responsable, il est primordial de suivre les développements que connaît cette filière pour améliorer la compétitivité des produits, en tenant compte du rapport qualité/ prix.

Ainsi que l’amélioration de la productivité et le contrôle des coûts. Dans ce sillage, Zeghdar a mis l’accent sur l’importance de suivre l’évolution en matière du design pour répondre efficacement aux exigences des clients. Il a évoqué également la modernisation des machines de production et l’extension des réseaux de distribution.