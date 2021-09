Tête à tête Lamamra – Le Drian : 2 dossiers au Menu

Present aux travaux de la 76e session de l’Assemblée générale de l’ONU de New York ; le ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra a poursuivi, ce mercredi 22 septembre, son activité diplomatique intense.

Depuis qu’il est à New York, le chef de la diplomatie algérienne enchaine les réunions avec ses homologues. Après avoir rencontré son homologue sud africain et le président du Conseil présidentiel libyen ; Lamamra s’est entretenu avec le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

Une rencontre qui intervient au lendemain de l’entretien téléphonique du président Abdelmadjid Tebboune avec son homologue français Emmanuel Macron. Rappelons en effet, que les deux présidents avaient fait le point, lundi dernier, sur les relations entre l’Algérie et la France.

Deux dossiers au Menu pour Lamamra et Le Drian

En effet, lors du tête à tête Lamamra – Le Drian, les deux parties ont évoqué deux dossiers. Le premier concerne les relations bilatérales.

Quant au deuxième, il s’agit des derniers développements de la situation sécuritaire au Sahel, notamment en Libye et au Mali. D’un autre côté, Lamamra et Le Drian ont échangé leurs points de vue sur les questions les plus importantes à l’ordre du jour de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité.