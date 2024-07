Test de connaissance du français : l’IFA alerte contre la fraude et les arnaques

Les réseaux sociaux sont le théâtre de plusieurs arnaques et de nombreux citoyens tombent dans le piège des escroqueries et des offres frauduleuses proposées sur la toile. Ces derniers jours, les alertes contre ses pratiques se multiplient auprès des prestataires en charge de la réception des demandes de visa Schengen.

C’est le cas, aussi, de l’Institut français d’Algérie, qui a publié un communiqué, sur sa page officielle, alertant contre les pratiques frauduleuses relatives au test de connaissance du français.

Arnaques, fraude : l’IFA met en garde

En effet, dans son communiqué, l’Institut français d’Algérie informe que plusieurs pages frauduleuses se font passer pour des services de l’IFA sur les réseaux sociaux. Notamment sur Facebook, Instagram et TikTok. Pour protéger ses clients de ces arnaques. L’Institut français invite, ces derniers, à bien vérifier l’authenticité de l’information sur ses pages et de signaler les activités suspectes.

Par ailleurs, l’Institut français d’Algérie alerte aussi contre la fraude et rappelle qu’il est strictement interdit d’acheter des attestations TVF, sans passer l’examen officiel. Toute attestation TCF doit être obtenue, selon les règles de l’Institut français d’Algérie, dans des centres agréés. De plus, toute tentative de fraude entrainera une exclusion définitive de l’examen et des campagnes Campus France.

Quels sont les frais du TCF ?

Le test de connaissance du français, demandé dans tout dossier d’inscription universitaire en France, mais aussi dans des dossiers d’immigration au Canada. L’Institut français d’Algérie rappelle que le TCF est valable pendant deux ans.

En revanche, pour obtenir cette attestation. Le candidat doit s’acquitter des frais suivants :

TCF tout public – SO : 12 400 dinars algériens ;

TCF Canada : les frais d’examen s’élèvent à hauteur de 37 000 DA ;

Test de connaissance du français DAP : les droits du test sont fixés à 19 000 dinars.

L’IFA rappelle que l’annulation et le report de rendez-vous ne sont pas autorisés et entraineront le non-remboursement des frais payés. Par ailleurs, le délai de passation entre deux tests TCF est de 36 jours, toutes déclinaisons confondues et dans tous les centres agréés en Algérie. En cas d’absence le jour de l’examen, la convocation sera automatiquement annulée. Et le candidat devra recommencer toute la procédure sous sept jours.

