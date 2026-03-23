Test de connaissance du français : l’Algérie domine largement, loin devant le Maroc et la Tunisie

L’OIF a rendu publique, le 16 mars, la nouvelle édition de son état des lieux mondial de la langue française. Ce rapport de référence, publié tous les quatre ans, dresse le bilan pour les années 2023 à 2026.

Ce bilan statistique analyse l’usage et l’expansion du français à travers divers contextes sociolinguistiques mondiaux. Fait marquant : l’Algérie se hisse au premier rang du top 5 des pays comptabilisant le plus de candidats au Test de connaissance du français (TCF).

Selon les données 2025 du réseau « Langue française et éducation » publiées par l’Institut français, l’Algérie s’impose comme le leader mondial du Test de connaissance du français (TCF), enregistrant le plus fort volume d’inscriptions à l’échelle internationale.

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54 533 Algériens inscrits au Test de connaissance du français

Sur la période 2010-2022, l’Algérie domine largement le classement mondial des inscriptions au TCF avec 54 553 candidats. Elle devance ainsi le Cameroun (31 726) et le Maroc (25 264), tandis que le Canada et la Tunisie complètent ce top 5 avec respectivement 24 083 et 8 941 inscrits.

Bien que l’Algérie ne soit pas membre de l’OIF, elle concentre à elle seule près de 20 % des candidats mondiaux au TCF, avec 54 533 inscrits sur un total de 257 592. Ces chiffres témoignent de la vitalité intacte de la langue française dans le pays, malgré l’absence de liens institutionnels avec l’organisation.

Cette position de leader confirme que la maîtrise du français demeure un levier indispensable pour les Algériens envisageant une mobilité académique ou professionnelle vers l’espace francophone. Toutefois, ce dynamisme au TCF ne se reflète pas dans les certifications de longue durée : l’Algérie est absente du top 5 mondial pour les diplômes du DELF et du DALF.

33 % des Algériens sont francophones

Avec 396 millions de locuteurs en 2025, le français devient la 4e langue la plus pratiquée au monde. Cette croissance est propulsée par l’Afrique, qui regroupe désormais 65 % de la communauté francophone mondiale.

Le paysage démographique de la francophonie connaît un basculement géographique majeur au détriment de l’Europe. Si la France et la République démocratique du Congo occupent les deux premières places, l’Algérie complète le podium mondial avec 15 millions de francophones (soit un tiers de sa population). Elle devance ainsi des nations comme le Maroc, l’Allemagne ou l’Italie, s’affirmant comme un pôle linguistique incontournable malgré son statut spécifique vis-à-vis de l’OIF.

Le rapport de l’OIF anticipe une expansion continue de la langue, soutenue par l’accès accru à l’éducation dans les pays du Sud et une nouvelle méthode de recensement incluant les jeunes élèves. À l’horizon 2050, la population francophone en âge de travailler (15-64 ans) pourrait passer de 280 à 500 millions d’individus. Cette transition démographique, couplée à un allongement de l’espérance de vie, promet de transformer durablement l’influence économique et culturelle de l’espace francophone.

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