Test antidrogue avant l’embauche : les entreprises ont jusqu’à cette date pour se conformer au décret

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a demandé à toutes les entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, d’adapter leurs règlements intérieurs conformément au décret exécutif n° 26-77 du 14 janvier 2026.

Ce texte fixe les conditions et les modalités de prévention de la consommation de drogues et de substances psychotropes lors du recrutement. Les établissements concernés disposent d’un délai maximum de six mois pour déposer leurs règlements internes modifiés et les faire approuver officiellement.

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Cette mesure vise à renforcer la sécurité au travail et à garantir un environnement professionnel sain pour les employés. Les autorités souhaitent également limiter les risques liés à la consommation de drogues ou de substances psychotropes sur les lieux de travail, un phénomène qui peut affecter la sécurité, la productivité et le bien-être des travailleurs.

Entreprises publiques et privées : un délai de six mois pour appliquer le décret sur les drogues

Dans ce cadre, l’Inspection générale du travail ainsi que les inspections régionales et de wilaya ont invité les entreprises à se rapprocher de leurs services. Cette démarche permettra aux responsables d’obtenir un compte utilisateur spécifique pour leur établissement. Grâce à cet accès, ils pourront entamer les procédures nécessaires pour adapter leurs règlements intérieurs et s’assurer de leur conformité avec la législation et la réglementation en vigueur.

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Selon une correspondance émise par l’Inspection du travail de la wilaya de Batna, datée du 2 mars 2026, cette initiative vise également à renforcer la responsabilité des directeurs et gestionnaires d’entreprises. Ceux-ci sont appelés à veiller à la protection des employés et au respect des normes nationales relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Le document insiste sur la nécessité pour chaque établissement de suivre les directives du ministère et d’intégrer des mesures de prévention concrètes dans son organisation interne.

Le décret exécutif n° 26-77 marque par ailleurs une évolution importante dans la législation algérienne. Jusqu’à présent, la question des drogues était principalement traitée dans les domaines pénal ou sanitaire. Désormais, elle est également intégrée dans le cadre de la réglementation du travail et des procédures de recrutement.

Test antidrogue avant l’embauche : ce que prévoit le nouveau décret

Le texte prévoit notamment que l’employeur ne peut finaliser aucun contrat de travail sans vérifier que le candidat ne consomme pas de drogues ou de substances psychotropes au moment de sa candidature. Cette règle concerne aussi bien le secteur public que le secteur privé et s’applique à l’ensemble des nouveaux postulants.

Pour cela, le décret impose la réalisation d’analyses médicales avant l’embauche. Ces tests doivent confirmer l’absence de consommation de substances interdites. Si les résultats s’avèrent positifs, le candidat ne pourra pas poursuivre la procédure de recrutement avant d’avoir suivi les démarches médicales ou légales nécessaires.

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La législation prévoit toutefois des garanties importantes pour les travailleurs. La loi garantit la stricte confidentialité des analyses et protège les données personnelles des candidats. Les résultats des tests sont par ailleurs valables pendant une période de trois mois à compter de la date de leur réalisation.

À travers cette réforme, les autorités entendent promouvoir une culture de prévention et de responsabilité dans les milieux professionnels. Le ministère du Travail rappelle enfin que l’adaptation des règlements intérieurs n’est pas une simple formalité administrative, mais une étape essentielle pour assurer la protection des travailleurs et renforcer la sécurité dans les entreprises.